«Мастер парковки»: на Циолковского легковушка врезалась в столб

Стекло разбито, задняя часть машины помята.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Напротив дома №34/2 по улице Циолковского произошло курьёзное ДТП: легковушка задним ходом въехала в опору ЛЭП.



«Вот так у нас паркуются мужчины. Пять баллов! Стекло разбито, задняя часть машины помята. Водитель вылез из машины и пошёл с женой домой. Ситуация патовая», - сообщают очевидцы.