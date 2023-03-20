Происшествия

сегодня, 14:25

«Мастер парковки»: на Циолковского легковушка врезалась в столб

8 1356
#ДТП
3

Стекло разбито, задняя часть машины помята.

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Напротив дома №34/2 по улице Циолковского произошло курьёзное ДТП: легковушка задним ходом въехала в опору ЛЭП.

«Вот так у нас паркуются мужчины. Пять баллов! Стекло разбито, задняя часть машины помята. Водитель вылез из машины и пошёл с женой домой. Ситуация патовая», - сообщают очевидцы.
8 1356
#ДТП
3

Комментарии (8)

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Пророк

1 минуту назад
Могут и лишить человека. Они не будут разбираться какой он по состоянию. Хоть не обычно припаркован лучше не выкладывать потому щас * человека штрафуют!
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Старый фанат

26 минут назад
Эмануил Прохвостов, а, ну тогда ещё ничего.. Свеженькая:-)
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Ванька Грозный

29 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Эмануил Прохвостов

30 минут назад
Старый фанат, Не надо ля - ля, при Андропове,Я точно помню.
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Старый фанат

42 минуты назад
Хоккейную коробку ещё при Брежневе поставили?))
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097

50 минут назад
Да просто скатился да и все
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Александр

54 минуты назад
КуАсавчик!!!
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Автохлам

57 минут назад
Казалось бы при чём здесь газон ?
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