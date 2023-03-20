Происшествия
сегодня, 14:25
«Мастер парковки»: на Циолковского легковушка врезалась в столб
Стекло разбито, задняя часть машины помята.
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Напротив дома №34/2 по улице Циолковского произошло курьёзное ДТП: легковушка задним ходом въехала в опору ЛЭП.
«Вот так у нас паркуются мужчины. Пять баллов! Стекло разбито, задняя часть машины помята. Водитель вылез из машины и пошёл с женой домой. Ситуация патовая», - сообщают очевидцы.
«Вот так у нас паркуются мужчины. Пять баллов! Стекло разбито, задняя часть машины помята. Водитель вылез из машины и пошёл с женой домой. Ситуация патовая», - сообщают очевидцы.
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