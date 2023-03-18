В мире

17 минут назад

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

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Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в субботу на территории Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.

Землетрясение было зафиксировано в 19.59 по времени UTC (22.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Также в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом информирует пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны. «Землетрясение магнитудой 4 произошло в субботу на территории Таджикистана в 05.01 (03.01 мск)», — сообщила пресс-секретарь Умеда Юсуфи.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагается в 260 километрах юго-восточнее Душанбе. По её словам, в результате землетрясения никто не пострадал.
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