Нелегальная игрушка обошлась продавцу в 15 000 рублей

Иски от правообладателей сейчас не редкость.

Усманский районный суд рассмотрел иск о нарушении исключительных прав при продаже игрушки.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, юрлицо-правообладатель обратилось с заявлением к физлицу-продавцу о взыскании компенсации за продажу игрушки с изображением персонажа, сходным до степени смешения с товарным знаком либо являющееся воспроизведением/переработкой произведения изобразительного искусства, права на которые принадлежат истцу.



Суд полностью удовлетворил требования и взыскал с продавца игрушки 15 тысяч рублей.