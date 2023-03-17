Общество

24 минуты назад

Нелегальная игрушка обошлась продавцу в 15 000 рублей

77
#авторские права
Нелегальная игрушка обошлась продавцу в 15 000 рублей

Иски от правообладателей сейчас не редкость.

Усманский районный суд рассмотрел иск о нарушении исключительных прав при продаже игрушки.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, юрлицо-правообладатель обратилось с заявлением к физлицу-продавцу о взыскании компенсации за продажу игрушки с изображением персонажа, сходным до степени смешения с товарным знаком либо являющееся воспроизведением/переработкой произведения изобразительного искусства, права на которые принадлежат истцу.

Суд полностью удовлетворил требования и взыскал с продавца игрушки 15 тысяч рублей.
77
#авторские права

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