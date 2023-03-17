55 минут назад
С дерева у кафе убрали провод: в парке Победы начали работу над ошибками
Замеченные членом Центрального Штаба ОНФ Светланы Калининой в парке Победы потенциальные опасности и.о. директора МАУК «Культурные пространства Липецка» Олег Ситников обещает устранить в апреле.
— У вас есть дети? — спросила вчера ревизор Олега Ситникова. — Пять лет мальчику? Он бегает? Представьте, его папа пьет кофе в этом кафе, а сын бегает рядом. И вот он нашел этот провод. Он что, его не проткнет чем-нибудь? А есть дети, которые все пробуют на зуб. Для кого вообще существуете техника безопасности? Я не хочу, чтобы вы в тюрьме сидели после какого-то ЧП.
Итак, опасного провода на дереве у кофейни больше нет. А как обстоят дела с другими замечаниями столичной гостьи?
— К началу паркового сезона, к 1 мая, мы устраним и другие замечания, те, которые можем исправить, исходя из погодных условий и наших финансовых возможностей. Насыплем в песочницы новый грунт, сотрем граффити, которыми исписаны аттракционы, скамейки, фонари, отремонтируем все дощатые покрытия входных групп, — сказал Олег Ситников, ставший и.о. руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» всего лишь за две недели до приезда в регион члена Центрального Штаба ОНФ Светланы Калининой.
Но устранить все замечания Олег Ситников не в силах. В этом и других парках Липецка полно засохших деревьев. МАУК «Культурные пространства Липецка», по словам Олега Ситникова, не имеет средств на то, чтобы спилить их и утилизировать, посадить новые деревья. Пока же в ближайшие дни в парке Победы спилят несколько высохших сосен у плоскостного фонтана. Опасными для горожан могут быть крепления фонарей к опорам — 10-15 сантиметровые болты нужно закрыть пластиковыми колпачками и сделать это должно МКУ «Управление строительства Липецка», которое до сих пор не передало форнари на баланс МАУК. Владльцем спортивных тренажеров, состояние которых также вызвало нарекания у Светланы Калиной, также является другое юрлицо.
— Мы направим письма в управление культуры и туризма городской администрации с просьбой о выделении дополнительного финансирования нашей организации на снос аварийных деревьев и ремонт асфальтных дорожек. Также мы обратимся к собственникам находящихся в парках объектов с требованием об их надлежащем содержании, — сказал Олег Ситников.
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