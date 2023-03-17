Происшествия
48 минут назад
Укусила, щипала, хватала за грудь: жительницу Грязей оштрафовали за нападение на соседку
Женщины поссорились из-за винограда.
Грязинский городской суд оставил без удовлетворения жалобу 49-летней женщины, которую оштрафовали на 5 000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ за нанесённые 37-летней соседке побои. Женщины поссорились из-за винограда ещё в 2021 году и до сих пор судятся.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, соседки поссорились из-за винограда, ветви которого одна на протяжении нескольких лет вешала на забор другой. 24 августа 2021 года конфликт обстроился настолько, что 47-летняя женщина укусила 35-летнюю соседку за руку, щипала ее за плечи, а также хватала, щипала и сдавливала грудь.
В декабре 2022 года постановлением мирового судьи женщина была привлечена за побои к административной ответственности, но она не согласилась с этим постановлением и подала на него жалобу.
В своей жалобе женщина сообщила, что сама была вынуждена защищаться от нападений потерпевшей. Женщина также считает, что наличие у нее психиатрического диагноза стало причиной нелогичного и необоснованного вывода о ее виновности.
Но суд оставил эту жалобу без удовлетворения.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, соседки поссорились из-за винограда, ветви которого одна на протяжении нескольких лет вешала на забор другой. 24 августа 2021 года конфликт обстроился настолько, что 47-летняя женщина укусила 35-летнюю соседку за руку, щипала ее за плечи, а также хватала, щипала и сдавливала грудь.
В декабре 2022 года постановлением мирового судьи женщина была привлечена за побои к административной ответственности, но она не согласилась с этим постановлением и подала на него жалобу.
В своей жалобе женщина сообщила, что сама была вынуждена защищаться от нападений потерпевшей. Женщина также считает, что наличие у нее психиатрического диагноза стало причиной нелогичного и необоснованного вывода о ее виновности.
Но суд оставил эту жалобу без удовлетворения.
Улица красных фонарей
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