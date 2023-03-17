Происшествия

48 минут назад

Укусила, щипала, хватала за грудь: жительницу Грязей оштрафовали за нападение на соседку

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#конфликт #побои
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Укусила, щипала, хватала за грудь: жительницу Грязей оштрафовали за нападение на соседку

Женщины поссорились из-за винограда.

Грязинский городской суд оставил без удовлетворения жалобу 49-летней женщины, которую оштрафовали на 5 000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ за нанесённые 37-летней соседке побои. Женщины поссорились из-за винограда ещё в 2021 году и до сих пор судятся.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, соседки поссорились из-за винограда, ветви которого одна на протяжении нескольких лет вешала на забор другой. 24 августа 2021 года конфликт обстроился настолько, что 47-летняя женщина укусила 35-летнюю соседку за руку, щипала ее за плечи, а также хватала, щипала и сдавливала грудь.

В декабре 2022 года постановлением мирового судьи женщина была привлечена за побои к административной ответственности, но она не согласилась с этим постановлением и подала на него жалобу.

В своей жалобе женщина сообщила, что сама была вынуждена защищаться от нападений потерпевшей. Женщина также считает, что наличие у нее психиатрического диагноза стало причиной нелогичного и необоснованного вывода о ее виновности.

Но суд оставил эту жалобу без удовлетворения.
2 745
#конфликт #побои
2

Комментарии (2)

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Улица красных фонарей

29 минут назад
Прикусывания, пощипывания, хватание за грудь и её сдавливание, виноградинки...Там притон, что ли?
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Ох

30 минут назад
Жуть
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