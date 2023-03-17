Укусила, щипала, хватала за грудь: жительницу Грязей оштрафовали за нападение на соседку

Женщины поссорились из-за винограда.

Грязинский городской суд оставил без удовлетворения жалобу 49-летней женщины, которую оштрафовали на 5 000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ за нанесённые 37-летней соседке побои. Женщины поссорились из-за винограда ещё в 2021 году и до сих пор судятся.



Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, соседки поссорились из-за винограда, ветви которого одна на протяжении нескольких лет вешала на забор другой. 24 августа 2021 года конфликт обстроился настолько, что 47-летняя женщина укусила 35-летнюю соседку за руку, щипала ее за плечи, а также хватала, щипала и сдавливала грудь.



В декабре 2022 года постановлением мирового судьи женщина была привлечена за побои к административной ответственности, но она не согласилась с этим постановлением и подала на него жалобу.



В своей жалобе женщина сообщила, что сама была вынуждена защищаться от нападений потерпевшей. Женщина также считает, что наличие у нее психиатрического диагноза стало причиной нелогичного и необоснованного вывода о ее виновности.



Но суд оставил эту жалобу без удовлетворения.