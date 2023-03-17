В России

55 минут назад

Число фишинговых сайтов за год выросло в три раза

71
#фишинговые сайты
За первые два месяца 2023 года в доменных зонах .ru и .рф обнаружено 5,2 тыс сайтов-подделок, копирующих ресурсы известные компаний и брендов. Это почти в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году (1,85 тыс.), сообщили «Известиям» в АНО Координационном центре доменов (организация-администратор национальных доменов .ru и .рф, — «Известия»).  

«Одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами (ключами, подтверждающими соответствие сайта его домену и использующимися для шифрования трафика. — «Известия»), возникшая после отказа западных удостоверяющих центров от работы в нашей стране. В этой «мутной воде» и пытаются рыбачить мошенники», — отметил директор АНО Андрей Воробьев. 
Впрочем, он оговорился, что в течение 2022 года в России заработали несколько отечественных удостоверяющих центров, и проблема постепенно исчезает. 

Чаще всего мошенники подделывают сайты крупных российских банков, — Сбера, ВТБ, Aльфа Банка, маркетплейсов и сервисов объявлений — Ozon и Avito, сказали специалисты Координационного центра доменов. 

«В феврале мы наблюдали всплеск активности фишинговых сайтов и блокировали их сразу после появления», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе «Альфа-Банка». 

В Роскомнадзоре также фиксируют рост числа фишинговых сайтов. В январе–феврале этого года ведомство заблокировало 523 мошеннических ресурса, за аналогичный период 2022 года их было 313, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. 

71
#фишинговые сайты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Брянской области вновь атаковали нефтепровод
#атака #Брянск
В Брянской области вновь атаковали нефтепровод

19 минут назад

В России
#маркетплейсы
Маркетплейсы создадут черный список продавцов нелегальной продукции

54 минуты назад

В России
Японский профессор восхитился гениальностью россиян в условиях западных санкций
#санкции #экономика
Японский профессор восхитился гениальностью россиян в условиях западных санкций

сегодня, 12:05

В России
На территории Астраханского заповедника возник крупный пожар
#пожар #заповедник
На территории Астраханского заповедника возник крупный пожар

сегодня, 11:26

В России
Операторы самолетов Superjet 100 ощутили дефицит свечей зажигания
#Superjet #дефицит
Операторы самолетов Superjet 100 ощутили дефицит свечей зажигания

сегодня, 10:42

В России
Володин призвал страны отказаться от доллара ради защиты экономики
#экономика #доллар #кризис
Володин призвал страны отказаться от доллара ради защиты экономики

сегодня, 10:00

В России