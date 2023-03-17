В России
55 минут назад
Число фишинговых сайтов за год выросло в три раза
За первые два месяца 2023 года в доменных зонах .ru и .рф обнаружено 5,2 тыс сайтов-подделок, копирующих ресурсы известные компаний и брендов. Это почти в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году (1,85 тыс.), сообщили «Известиям» в АНО Координационном центре доменов (организация-администратор национальных доменов .ru и .рф, — «Известия»).
«Одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами (ключами, подтверждающими соответствие сайта его домену и использующимися для шифрования трафика. — «Известия»), возникшая после отказа западных удостоверяющих центров от работы в нашей стране. В этой «мутной воде» и пытаются рыбачить мошенники», — отметил директор АНО Андрей Воробьев.
Впрочем, он оговорился, что в течение 2022 года в России заработали несколько отечественных удостоверяющих центров, и проблема постепенно исчезает.
Чаще всего мошенники подделывают сайты крупных российских банков, — Сбера, ВТБ, Aльфа Банка, маркетплейсов и сервисов объявлений — Ozon и Avito, сказали специалисты Координационного центра доменов.
«В феврале мы наблюдали всплеск активности фишинговых сайтов и блокировали их сразу после появления», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе «Альфа-Банка».
В Роскомнадзоре также фиксируют рост числа фишинговых сайтов. В январе–феврале этого года ведомство заблокировало 523 мошеннических ресурса, за аналогичный период 2022 года их было 313, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
«Одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами (ключами, подтверждающими соответствие сайта его домену и использующимися для шифрования трафика. — «Известия»), возникшая после отказа западных удостоверяющих центров от работы в нашей стране. В этой «мутной воде» и пытаются рыбачить мошенники», — отметил директор АНО Андрей Воробьев.
Впрочем, он оговорился, что в течение 2022 года в России заработали несколько отечественных удостоверяющих центров, и проблема постепенно исчезает.
Чаще всего мошенники подделывают сайты крупных российских банков, — Сбера, ВТБ, Aльфа Банка, маркетплейсов и сервисов объявлений — Ozon и Avito, сказали специалисты Координационного центра доменов.
«В феврале мы наблюдали всплеск активности фишинговых сайтов и блокировали их сразу после появления», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе «Альфа-Банка».
В Роскомнадзоре также фиксируют рост числа фишинговых сайтов. В январе–феврале этого года ведомство заблокировало 523 мошеннических ресурса, за аналогичный период 2022 года их было 313, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.