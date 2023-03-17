Коронавирус
31 минуту назад
Коронавирусная статистика: один человек умер, шестерых госпитализировали
1 175
За последние 30 дней от вируса в регионе погибли семеро человек.
В Липецкой области за сутки выявили 101 случай COVID-19, один человек умер, госпитализировали шестерых человек, выздоровели 85 человек. Для сравнения: 17 марта 2022 года были выявлены 433 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 180 807 случаев COVID-19, выздоровел 175 841 человек, умер 3 961 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 494 случая, в Тамбовской области — 101, в Рязанской области — 95, в Курской области — 85, в Орловской области — 80, в Тульской области — 49. За последние сутки в Тульской и Рязанской областях погибли по одному человеку.
В России за сутки выявили 12 915 случаев COVID-19, госпитализировали 1 530 человек, выздоровели 12 149 человек, умерли 35 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 480 857 случаев COVID-19, выздоровели 21 829 610 человек, умерли 396 769 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 180 807 случаев COVID-19, выздоровел 175 841 человек, умер 3 961 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 494 случая, в Тамбовской области — 101, в Рязанской области — 95, в Курской области — 85, в Орловской области — 80, в Тульской области — 49. За последние сутки в Тульской и Рязанской областях погибли по одному человеку.
В России за сутки выявили 12 915 случаев COVID-19, госпитализировали 1 530 человек, выздоровели 12 149 человек, умерли 35 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 480 857 случаев COVID-19, выздоровели 21 829 610 человек, умерли 396 769 человек.
1 175
Первый