Коронавирус

31 минуту назад

Коронавирусная статистика: один человек умер, шестерых госпитализировали

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек умер, шестерых госпитализировали

За последние 30 дней от вируса в регионе погибли семеро человек.

В Липецкой области за сутки выявили 101 случай COVID-19, один человек умер, госпитализировали шестерых человек, выздоровели 85 человек. Для сравнения: 17 марта 2022 года были выявлены 433 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 180 807 случаев COVID-19, выздоровел 175 841 человек, умер 3 961 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 494 случая, в Тамбовской области — 101, в Рязанской области — 95, в Курской области — 85, в Орловской области — 80, в Тульской области — 49. За последние сутки в Тульской и Рязанской областях погибли по одному человеку.

В России за сутки выявили 12 915 случаев COVID-19, госпитализировали 1 530 человек, выздоровели 12 149 человек, умерли 35 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 480 857 случаев COVID-19, выздоровели 21 829 610 человек, умерли 396 769 человек.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Первый

23 минуты назад
ВОЗ уже статистику отменили, нет барановируса
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