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Атмосферный фронт Атлантического циклона принесет в Липецкую область небольшие дожди

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#потепление
Атмосферный фронт Атлантического циклона принесет в Липецкую область небольшие дожди
16 и 17 марта Липецкая область попадет под влияние атмосферного фронта атлантического циклона – местами пройдут небольшие осадки. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 марта - 4-5 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 18 марта – 1 градус тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от -1 до +4 градусов, днем – от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем она составит от +7 до +9 градусов.

День 16 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 23 градусов мороза. 

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#потепление

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Г. Титов

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Зима не ушла, а сбежала.
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