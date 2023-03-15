Происшествия

14 минут назад

Мужчину и девушку сбили автомобили на окраинах Липецка

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#авария #ДТП
Мужчину и девушку сбили автомобили на окраинах Липецка

Личность мужчины пока не установлена.

14 марта на окраинах Липецка водители сбили двух человек.

В семь вечера на трассе Липецк – Грязи 19-летний водитель «ВАЗ-2105» сбил мужчину, личность которого еще не установлена - с места аварии его доставили в больницу.

Около девяти вечера на улице Ленина в Сселках 23-летнюю девушку сбил 61-летний водитель «Лады». Девушка госпитализирована.

По данным ГИБДД, вчера произошли еще 15 дорожных аварий, они обошлись без пострадавших.
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#авария #ДТП

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