Происшествия

сегодня, 12:27

61-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Юношеской

6 971
#ДТП
61-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Юношеской

Сегодня в Липецке произошло столкновение автокрана на базе «ГАЗ-3309» и «БМВ»

На улице Юношеской в Липецке сегодня столкнулись автомобили «ГАЗ» и «БМВ».

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- 55-летний водитель «ГАЗа», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу «БМВ» под управлением 32-летней женщины. Пострадала 61-летняя пассажир иномарки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
6 971
#ДТП

Комментарии (6)

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Яя

16 минут назад
Гость2, 200%%
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Я

21 минуту назад
Гость, 100%%%
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Гость2

37 минут назад
Гость, а какой пункт ПДД, где написано что большая машина пользуется преимуществом? Девушка ехала по правилам, кран нет. Кран платит.
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если чё

38 минут назад
то это автовышка.
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Гость4

49 минут назад
Ужасный перекресток. Да и все водители там не лучше. На светофоре красный, а поток машин не прекращается
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Гость

сегодня, 12:37
Девушка думала, что она круче, ан нет. Муж ей дома объяснит (((, что с большими машинами не шутят.
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