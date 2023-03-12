61-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Юношеской

Сегодня в Липецке произошло столкновение автокрана на базе «ГАЗ-3309» и «БМВ»



На улице Юношеской в Липецке сегодня столкнулись автомобили «ГАЗ» и «БМВ».- 55-летний водитель «ГАЗа», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу «БМВ» под управлением 32-летней женщины. Пострадала 61-летняя пассажир иномарки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.