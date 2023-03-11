17-летнего липчанина будут судить за кражу с чужой банковской карты

За парня уже вступились родители, которые компенсировали вред потерпевшему - хотят "условку".

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 16 июля 2022 года подросток, найдя на детской площадке чужую банковскую карту, воспользовался ею, оплатив продукты питания в сетевом магазине и посещение компьютерного клуба. Таким образом, подросток тайно похитил с банковского счета владельца карты более 3 тысяч рублей.

Получив уведомления о списании денежных средств со счета, 31-летний потерпевший заблокировала карту и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Фигурант был установлен и задержан. Вину в совершении кражи признал и раскаялся в содеянном, а его родители возместили потерпевшему ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.