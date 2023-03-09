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В Чите в жилом 5-этажном доме произошел взрыв газа

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#взрыв газа

Предварительной причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Чите стала разгерметизация газового баллона.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме с последующим обрушением двух этажей в городе Чита (Забайкальский край), - сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"На улице Боровая произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушены 4-й и 5-й этажи", - говорится в сообщении.

Аварийные работы продолжаются на месте обрушения конструкций жилого дома из-за взрыва бытового газа в посёлке Антипиха, - сообщает МЧС по региону.

Информации о пострадавших в результате взрыва в доме в Чите нет, - заявили в МЧС РФ.

Между тем, в УМВД Забайкальского края сообщили "Интерфаксу" об одном пострадавшем.

"По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа в доме в поселке Антипиха Читы, известно об одном пострадавшем", - отметили в УМВД по региону.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что спасены восемь человек. По информации МЧС, взрыв бытового база произошел без последующего горения на пятом этаже. "По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир на 4-м и 5-м этажах", - добавили в ведомстве.

К ликвидации последствий взрыва бытового газа в пятиэтажке привлечены 35 человек и 9 единиц техники.

В экстренных службах рассказали, что причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона.

"По предварительным данным, в квартире на пятом этаже сдетонировал газовый баллон. Он эксплуатировался в неисправном состоянии", - сказали в экстренных службах.
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#взрыв газа

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