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Один из обвиняемых в создании сети подпольных игорных клубов больше года скрывался от следствия

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#игорный бизнес
Один из обвиняемых в создании сети подпольных игорных клубов больше года скрывался от следствия

34-летний участник группы, занимавшейся в Липецке игорным бизнесом, отправится в суд. Троим участникам группы, признавшимся в преступной деятельности и сотрудничавшим со следствием, уже вынесены приговоры - по два года условного срока. Уголовное дело остальных участников группы рассматривается в суде.

В Липецке направлено в суд дело 34-летнего мужчины, обвиняемого в организации азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, обвиняемый больше года находился в федеральном розыске. В ноябре 2022 его задержали. Вину в совершении преступления он не признал и от дачи показаний отказался. 

«Обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы в соответствии с распределёнными ролями, с целью получения дохода в особо крупном размере незаконно организовал и проводил в арендованных помещениях на территории Липецка азартные игры с использованием сети «Интернет». Залы с игровым оборудованием располагались в местах наибольшего скопления людей и принимали посетителей с 2015 по 2019 годы. Участники организованной группы действовали при строгом соблюдении правил конспирации. Доступ в игорные заведения имелся только у игроков, хорошо знакомых операторам и охранникам клубов, действовавших согласно разработанной «защитной» схеме, избегая игровой терминологии для предупреждения пресечения их преступной деятельности. Свой незаконный бизнес организаторы конспирировали под благотворительную деятельность, которая принесла им доход в сумме не менее 12 млн рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК.

Во время обысков при расследовании дела правоохранители изъяли более 100 комплектов игорного оборудования, а также деньги, полученные в результате нелегального бизнеса.

На членов группы сотрудники полиции и СК вышли в ходе совместной операции. 
1 533
#игорный бизнес

Комментарии (1)

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Неравнодушый

10 минут назад
Вывод:платить надо по правде и регулярно! А таких казино, как в 90-е. Вывод:идём туда, откуда пришли.
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