Новые акцизы на табак и вейпы, перерасчет платы за мусор, электросамокаты в ПДД – законы, вступившие в силу в марте

В марте вырастут акцизы на сигареты и жидкости для вейпов, начинают действовать новые правила платы за вывоз мусора, электросамокаты и гироскутеры включены в правила дорожного движения – GOROD48 представляет обзор законов, которые вступают в силу в марте.



Акцизы на табак выросли на 10,6%, на жидкости для вейпов — на 11,1%



Акциз на сигареты с 1 марта 2023 года составит не менее 3 536 рублей за 1000 штук по сравнению с 3467 рублями ранее, на один килограмм табака — 8 669 рублей. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина вырос на 11,1% и будет равен 20 рублям за один миллилитр. При этом сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня подакцизных товаров.



Плату за вывоз мусора можно пересчитать



С 1 марта вступает в силу постановление правительства, которое позволяет в определенных ситуациях уменьшить плату за вывоз мусора. Запросить перерасчет платы можно тем жильцам многоквартирных домов, которые не пользовались этой услугой более пяти дней. Например, уехали в отпуск или в командировку. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы (туристическую путевку или билеты). Сделать это нужно до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. Возможность перерасчета предоставляется вне зависимости от того, как формируются тарифы на эту услугу — с учетом площади жилых помещений или числа прописанных. До 1 марта 2023 года россияне также могли сделать перерасчет платы за вывоз мусора. Однако в случаях, когда тариф за вывоз ТКО формировался на основе метража, жильцы получали отказ из-за отсутствия формулы пересчета платы для таких помещений.



Электросамокаты и гироскутеры включены в ПДД



Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и т.п. с 1 марта считаются транспортными средствами и включены в правила дорожного движения. Теперь перемещаться на них можно со скоростью не выше 25 километров в час, а масса устройств ограничена 35 килограммами. Управлять ими разрешено лицам старше 14 лет. Использование таких устройств возможно по ПДД со всеми вытекающими последствиями - ограничениями и ответственностью за нарушения. Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет.



Региональные и муниципальные депутаты освобождены от декларирования доходов



С 1 марта упрощается порядок декларирования доходов для региональных и муниципальных депутатов. Изменения коснутся депутатов, которые осуществляют парламентскую деятельность без отрыва от основного места работы, то есть большинства из них. Такие депутаты будут подавать декларации после избрания, а также если в течение года, предшествующего году подачи декларации, депутатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми были совершены сделки на общую сумму, превышающую семейный доход за три последних года. Если такие сделки не совершались, депутат должен сообщить об этом в комиссию законодательного органа, не представляя декларацию о доходах. Достоверность этой информации могут проверить. Сейчас аналогичный порядок, предполагающий освобождение от ежегодного декларирования доходов, предусмотрен для депутатов сельских поселений. На сайтах законодательных органов регионов и сайтах представительных органов муниципальных образований будет размещаться только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений - без указания персональных данных.



Кроме того, за 180 дней отсутствия без уважительной причины в представительном органе региональных и муниципальных депутатов смогут лишить мандата.



Закрываются данные госреестра недвижимости о собственниках для третьих лиц



С 1 марта личные данные собственников недвижимости в ЕГРН закрываются для третьих лиц – в силу вступил закон об усилении защиты персональных данных «О персональных данных». Выписку из Росреестра с персональными данными смогут получить только супруги, наследники, арендаторы, нотариусы, кадастровые инженеры и представители госучреждений. Третьи лица (например, потенциальный покупатель квартиры) по умолчанию не смогут получить доступ к этой информации. Чтобы узнать или проверить личные данные собственника недвижимости, придется обратиться к нотариусу. Кроме того, владелец недвижимости может по собственному желанию раскрыть информацию о себе, и тогда выписку из ЕГРН будут предоставлять всем – для этого необходимо подать в Росреестр соответствующее заявление. Новый закон позволит установить дополнительную защиту для собственников недвижимости от мошенников, а также будет препятствовать перепродаже сведений из реестра и созданию сайтов-двойников ведомства.



Малый бизнес получил преимущественное право на выкуп арендуемой техники



С 1 марта малый и средний бизнес, который арендует государственное или муниципальное движимое имущество – например, строительную и сельскохозяйственную технику, грузовые автомобили, - получил преимущественное право его выкупа. Ранее это право распространялось только на недвижимость. Речь в новом законе идет об имуществе, которым хозяйствующий субъект владеет или пользуется непрерывно в течение года и более. Также у арендатора не должно быть долгов по арендной плате за это движимое имущество, техника не должна находиться в списке имущества, не подлежащего отчуждению. В этом случае представители малого и среднего бизнеса смогут выкупить муниципальное или государственное движимое имущество без аукциона или конкурса.

Госсектору и банкам запрещено использовать иностранные месеенджеры в работе с клиентами.



1 марта вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации», ограничивающие использования иностранных мессенджеров госсектором и банками. Российским банкам, некредитным финансовым организациям и госсектору запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных и реализации операций – например, для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств. Кроме того, через них нельзя делать банковские переводы. Подобный запрет установлен и для компаний с участием государства выше 50%, участникам национальной платежной системы. Перечень мессенджеров определяет Роскомнадзор.



Сервисам онлайн-объявлений придется следить за контентом



С марта сервисы онлайн-объявлений, ежедневная аудитория которых превышает 100 тысяч человек, должны ограничить публикацию запрещенного контента. К нему относятся экстремистские материалы, нецензурная брань, порнография, призывы к террору или его оправдание. Если Роскомнадзор обнаружит противоправную информацию, ведомство вправе потребовать от владельца ресурса принять меры по устранению нарушений. При этом регулятор сможет обратиться в суд с заявлением об ограничении доступа к такому онлайн-сервису, если его владелец не исполняет в течение года повторное постановление об устранении размещенной противоправной информации. Кроме того, владельцы таких ресурсов обязаны установить единый измеритель аудитории.



Определены случаи и сроки использования биометрических данных



С 1 марта устанавливаются случаи и сроки использования биометрических персональных данных граждан, которые были размещены в единой биометрической системе. Разместить их в системе самостоятельно при соблюдении определенного ряда условий физические лица могли с 30 сентября 2022 года. С марта они могут использовать эти биометрические данные при аттестации в вузах, оплате товаров и услуг на сумму не более тысячи рублей, аутентификации клиентов в финансовых организациях при личном и дистанционном обслуживании, заключении договоров об оказании услуг связи через интернет, аутентификации на портале госуслуг.



Ограничена передача персональных данных за рубеж



С марта ограничена передача персональных данных за рубеж – вступили в силу изменения закона «О персональных данных». Так, операторы будут информировать Роскомнадзор о намерении передать персональные данные в иностранные государства. При угрозе для обороны, безопасности и основ конституционного строя эта передача ограничена. Оператор в данном случае — любая компания, которая использует информацию о людях: имя, дату рождения, адрес, телефон, электронную почту и прочее. Получателями информации могут быть зарубежный интернет-магазин, сервис бронирования отелей, аренды автомобилей за рубежом или любая другая организация, при взаимодействии с которой человек указывает информацию о себе. Как пояснили разработчики, новая норма устанавливает более четкий механизм трансграничной передачи данных. Так, многие зарубежные компании уже или имеют российские представительства, или принимают деньги через российских юрлиц, которые рассматриваются как посредники-операторы между российским покупателем и зарубежным продавцом.



Внешний вид зданий нужно согласовывать



С марта при строительстве или реконструкции объектов капстроительства нужно согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления – начали действовать соответствующие поправки Градостроительного кодекса РФ. На определенных территориях нужно учитывать требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства. Их установит правительство России. Теперь города смогут определять территории, на которых согласование внешнего вида построек обязательно. В первую очередь речь идет об историческом центре города или других важных общественных местах. При этом такое согласование не потребуется в отношении тюрем, объектов обороны и безопасности и так далее. Нововведение позволит муниципалитетам самостоятельно решать, что им важно - сохранить историческую часть или перевести весь город целиком под единый архитектурный облик.\



Судимым за тяжкие преступления запрещено работать водителями такси



Гражданам с неснятой либо непогашенной судимостью за убийство, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, разбой, грабеж, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с 1 марта запрещено работать водителями такси или общественного транспорта. Это касается не только россиян, но и граждан стран – членов ЕАЭС, которые имеют аналогичную судимость по статьям законодательства своих стран. При приеме на работе соискатель обязан предоставить справку об отсутствии судимости. Поправки затронут и уже трудоустроенных водителей и иных сотрудников. Если работодатель получит от правоохранительных органов информацию о преследовании сотрудника по одной из статей УК, работник будет отстранен от работы до решения по делу.



Введены правила содержания животных в зоомагазинах и на птичьих рынках



В марте вступает в силу закон о дополнительных мерах защиты животных от жестокого обращения. Закон предусматривает, что зоомагазины и птичьи рынки должны исключить ситуации, когда при продаже животные содержатся в тесных и грязных клетках, голодными, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи.



Для работ в местах воинских захоронений потребуется согласование



Земляные, дорожные и прочие работы, в результате которых могут пострадать воинские захоронения, с 1 марта можно проводить лишь после согласования с органами местного самоуправления. Таким образом, государство собирается защищать могилы воинов от разрушения.



Страховые выплаты при авариях на опасных объектах увеличены



С 30 марта вырастут суммы страховых выплат пострадавшим от аварий на опасных производствах – вступает в силу закон, увеличивающий страховые выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на этом объекте. С двух миллионов до трех миллионов рублей увеличивается компенсационная выплата семьям погибших. Поправки также увеличивают выплату за возмещение вреда имуществу физического лица с 500 тысяч до 750 тысяч рублей, имуществу юридического лица - до 1 миллиона с 750 тысяч рублей. Выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности пострадавших повышаются до 300 тысяч рублей, а выплаты на возмещение расходов на погребение потерпевших - с 25 тысяч до 40 тысяч рублей.



Правила выдачи лицензии на оружие ужесточены



С 30 марта вступает в силу федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Лицензию на оружие не получат граждане, не прошедшие проверку на угрозу государственной и общественной безопасности и наличие опасности нарушения прав и свобод россиян, подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении. Также мера распространяется и на россиян, которые уже имеют оружие. Запрет будет действовать год. Обжаловать этот отказ можно будет в судебном порядке.



Продлена программа кредитных каникул



Субъекты МСП, индивидуальные предприниматели и физические лица смогут обратиться за кредитными каникулами до 31 марта 2023 года – заявление на кредитные каникулы они могут подать по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Изначально обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение обязательств на льготный период они могли до 30 сентября 2022 года, однако срок действия программы продлен до 31 марта 2023 года для тех граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не успели воспользоваться этой мерой поддержки.

