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С 1 марта в РФ повысятся акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

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#сигареты #акцизы

Кроме того, поднимается налог на нагреваемый табак и жидкость для вейпов.

С 1 марта 2023 года в России повысятся акцизы на сигареты и жидкости для вейпов, - передает Bfm.ru.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 18 января, одобрен Советом Федерации 25 января, подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 27 января 2023 года.

Документ предполагает, что на сигареты и папиросы ставка повышается на 2% — до 2063 рублей за тысячу штук.

Также на жидкости для электронных систем доставки никотина акциз будет повышен на 11%, с 18 рублей за миллилитр до 20.

Кроме того, почти на 11% возрастает акциз на нагреваемый табак.

При этом отменяется акциз на сами электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака (64 рубля за штуку).

Нынешнее повышение станет внеплановым, ранее акциз уже поднимали с 1 января.
97
#сигареты #акцизы

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