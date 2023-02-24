Мошенники по телефону представляются вице-губернатором Липецкой области

Вице-губернатор Липецкой области Роман Петрухин на своей странице в социальной сети рассказал о мошенниках, которые звонят липчанам от его имени. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецкая область».



«Друзья, кто-то звонит липчанам, представляется мной и просит перевести деньги с вашего счета на другой. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокацию и не совершайте никаких переводов – это мошенники! На скриншоте телефон, с которого звонил мошенник. Номер не мой. Будьте бдительны, возможно, он действует с нескольких номеров. Заявление по данному факту в ближайшее время будет в полиции», - предупреждает Роман Петрухин



