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сегодня, 14:12

Мошенники по телефону представляются вице-губернатором Липецкой области

8 1248
#мошенничество
1
Мошенники по телефону представляются вице-губернатором Липецкой области
Вице-губернатор Липецкой области Роман Петрухин на своей странице в социальной сети рассказал о мошенниках, которые звонят липчанам от его имени. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецкая область».

«Друзья, кто-то звонит липчанам, представляется мной и просит перевести деньги с вашего счета на другой. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокацию и не совершайте никаких переводов – это мошенники! На скриншоте телефон, с которого звонил мошенник. Номер не мой. Будьте бдительны, возможно, он действует с нескольких номеров. Заявление по данному факту в ближайшее время будет в полиции», - предупреждает Роман Петрухин

8 1248
#мошенничество
1

Комментарии (8)

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Как гость
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Совершенно верно

32 минуты назад
При вице-губернаторе. Однако того, что было при вице-губернаторе Александре Костомарове, и помыслить было невозможно при Воронцове Романе Илларионовиче, генерал-губернаторе Тамбовской губернии с1779 по 1781гг. О времена, о нравы.
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1

33 минуты назад
Люди давно забыли, кого в очередной раз назначили, не спросив. Да и без разницы.
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Какие подкованные мошенники.

35 минут назад
Если бы не сказали я и знать о каком то первухине и не знал! Это пиарщик петрухин!
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не-а че

40 минут назад
Самореклама.
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МарИв

43 минуты назад
Креативные мошенники)
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При вице-губернаторе

50 минут назад
Александре Костомарове такого не было
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Гость

сегодня, 14:49
Неужели нельзя вычислить?
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Липчанин

сегодня, 14:41
Кто-то до сегодняшнего дня знал про этого петрухина?
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