Детский игровой городок на улице Интернациональной обошелся мэрии вдвое дороже цены контракта

Об этом и других нарушениях в оплате работ по наказам избирателей депутатам горсовета сообщила председатель Счетной палаты Липецка.

О законности и эффективности трат бюджетных средств, выделенных в прошлом году на исполнение наказов избирателей, членам комиссии по правовым вопросам и местному самоуправлению Липецкого горсовета рассказала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.



На исполнение наказов, главным образом установления в микрорайонах малых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования из бюджета муниципалитета были выделены 36,5 млн рублей. По факту управление капремонта управление главного смотрителя мэрии освоили 31,2 миллиона рублей.



По словам Марины Зиборовой, аудиторы выявили нарушения сроков исполнения 21 муниципального контракта. Подрядчики с учетом насчитанных им пеней возместили в бюджет Липецка 179 тысяч рублей неустойки.



Счетная палата предъявила претензии к качеству окраски установленных ограждений вокруг детских и спортивных площадок в пяти избирательных округах, в двух округах аудиторы обнаружили поломанным оборудование. Ревизоры не нашли на объектах оплаченных по контрактам товарно-материальных ценностей на 100 тысяч рублей: металлического ограждения одного детского уголка, скамеек и урн. По актам выполненных работ в округе №3 на баланс муниципалитета должны были быть приняты два игровых комплекса, но приняли только один — по улице Интернациональной, 29 ценой в 186 тысяч рублей, в два раза выше заявленной контрактом.



Особое внимание Марина Зиборова уделила МУ «Управление главного смотрителя», который на 5 млн рублей выполнил работы по санитарной обрезке деревьев, обустройству пешеходных дорожек и площадки для выгула собак. Такая площадка — между домом №4 по улице Белянского и гаражным кооперативом «Наука» — обошлась бюджету в 800 тысяч рублей. Однако подрядчик, по словам председателя Счетной палаты, нарушил требования бухгалтерского учета.



— На этом месте был пустой земельный участок. А работы по созданию собачьей площадки были проведены по коду «работы и услуги по содержанию имущества». Это — грубое нарушение. Прошли этим годом затраты — и все. А эту площадку необходимо учитывать как построенный объект, чтобы его потом содержать, чтобы в случае повреждения оборудования предъявить кому-то претензии, — сказала Марина Зиборова.



Аудиторская проверка нашла на этом объекте завышение оплаченных объемов работ над фактическими на 12 тысяч рублей. При этом некоторые элементы площадки для выгула собак были с дефектами. Материалы проверки с признаками административного правонарушения Счетная палата передала в прокуратуру. В адрес заказчиков направлены представления о принятии мер по исправлению выявленных нарушений и недостатков, а от подрядчика потребовали вернуть в бюджет излишне оплаченные объемы работ.