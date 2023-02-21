Происшествия

39 минут назад

На пепелище в селе Барятино обнаружен труп еще одного мужчины

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#пожар
На пепелище в селе Барятино обнаружен труп еще одного мужчины

Число погибших во время пожара увеличилось до двух человек.

Утром 20 февраля в сгоревшем доме на улице Рабочей села Барятино Данковского района был найден труп 57-летнего хозяина строения. Ранее пожарные нашли тело его 79-летнего гостя.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, судмедэксперты выясняют причины гибели мужчин. 

В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области сообщили, что в качестве причины пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

— 57-летний хозяин дома был инвалидом, он мог курить в постели. Его тело найдено сильно обогревшим. 79-летний мужчина пытался выползти из горящего дома, но ему это не удалось. Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - рассказали GOROD48 в следкоме.

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#пожар

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