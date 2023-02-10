Отходы животных обяжут выкидывать в бумажных пакетах

Экологи предлагают обязать собачников использовать для отходов животных бумажные пакеты.

Люди постоянно жалуются на то, как граждане выгуливают своих домашних животных в парках, скверах, во дворах домов. Это становится проблемой для окружающих.







По оценкам экспертов, в 2020 году в стране было около 22,6 млн собак, за это время их число подскочило на 21%. То есть уже три года назад домашние животные были в 59% российских семьях — примерно у 70,4 млн человек старше 14 лет. Вслед за ростом числа питомцев увеличивается и объем производимых ими отходов — в случае собак это уже почти 4 млн т ежегодно, подчеркнули экологи.



Часть людей привыкла убирать отходы собак в отдельные пакеты и выбрасывать их в мусорные баки. Но многие хозяева не делают этого. Весной эта проблема проявляется особенно остро, когда становится теплее и начинаются субботники, говорится в письме экологического общества.

В то же время те граждане, которые убирают отходы за своими питомцами, используют в основном полиэтиленовые пакеты. Но затем их нельзя отделить от органических отходов — в итоге пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду.

Эти две проблемы можно решить комплексно: в РФ, как и во всем мире, уже начали появляться специальные боксы для сбора таких отходов. Это направление следует развивать и дальше. Плюс к этому — чтобы переработать экскременты, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. В дальнейшем их можно будет переработать в компост, уверены экологи.



Дело в том, что, например, после собак на земле остаются отходы их жизнедеятельности — это дискомфортно для окружающих. Об этом «Российское экологическое общество» написало Российскому экологическому оператору (РЭО, осуществляет «мусорную» реформу в РФ). «Известия» ознакомились с документом.По оценкам экспертов, в 2020 году в стране было около 22,6 млн собак, за это время их число подскочило на 21%. То есть уже три года назад домашние животные были в 59% российских семьях — примерно у 70,4 млн человек старше 14 лет. Вслед за ростом числа питомцев увеличивается и объем производимых ими отходов — в случае собак это уже почти 4 млн т ежегодно, подчеркнули экологи.Часть людей привыкла убирать отходы собак в отдельные пакеты и выбрасывать их в мусорные баки. Но многие хозяева не делают этого. Весной эта проблема проявляется особенно остро, когда становится теплее и начинаются субботники, говорится в письме экологического общества.В то же время те граждане, которые убирают отходы за своими питомцами, используют в основном полиэтиленовые пакеты. Но затем их нельзя отделить от органических отходов — в итоге пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду.Эти две проблемы можно решить комплексно: в РФ, как и во всем мире, уже начали появляться специальные боксы для сбора таких отходов. Это направление следует развивать и дальше. Плюс к этому — чтобы переработать экскременты, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. В дальнейшем их можно будет переработать в компост, уверены экологи.