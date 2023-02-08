В двух домах и школе внепланово отключили холодную воду

Сегодня, 8 февраля без холодной воды внепланово остались дома №№ 43, 55/4 по улице Гагарина и здание гимназии №19 на улице Семашко, 68 – как пояснили в «РВК-Липецк» причиной отключения стала утечка на водопроводе диаметром 125 мм.



Подвоз воды организован к зданию гимназии. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



