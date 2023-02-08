Общество

16 минут назад

В двух домах и школе внепланово отключили холодную воду

1 80
#отключения
В двух домах и школе внепланово отключили холодную воду
Сегодня, 8 февраля без холодной воды внепланово остались дома №№ 43, 55/4 по улице Гагарина и здание гимназии №19 на улице Семашко, 68 – как пояснили в «РВК-Липецк» причиной отключения стала утечка на водопроводе диаметром 125 мм.

Подвоз воды организован к зданию гимназии. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 80
#отключения

Комментарии (1)

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Терпения у всего есть предел.

3 минуты назад
И долго это будет творится без наказано и без внимание властей?
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