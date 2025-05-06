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42 минуты назад
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На конце вонзившегося в голову 82-летнего пенсионера прута оказался крюк

 Министр Анна Маркова рассказала, как спасали напоровшегося на металлический штырь дачника. 

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова рассказала подробности спасения пенсионера, который вечером 5 мая неудачно упал на металлический штырь во время работы в саду. Прут напомним, пробил ему горло и челюсть. С торчащим из головы штырем 82-летнего липчанина доставили из СНТ «Металлург-1» в больницу «Липецк-Мед».

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«Сложность была в том, как удалить металл, который на конце имел еще и крюк. Длинный прут помогли отпилить сотрудники хозяйственной службы больницы. 

Дальше за дело взялась бригада врачей: челюстно-лицевой хирург Артур Спасов, травматолог Дмитрий Яровой, ЛОР-врач Александр Трегубов, анестезиологи-реаниматологи и рентгенологи.

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В настоящий момент пациент стабилизирован, находится в реанимации. Его готовят к переводу в отделение челюстно-лицевой хирургии», — рассказала Анна Маркова. 

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