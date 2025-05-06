Происшествия
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42 минуты назад
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На конце вонзившегося в голову 82-летнего пенсионера прута оказался крюк
Министр Анна Маркова рассказала, как спасали напоровшегося на металлический штырь дачника.
«Сложность была в том, как удалить металл, который на конце имел еще и крюк. Длинный прут помогли отпилить сотрудники хозяйственной службы больницы.
Дальше за дело взялась бригада врачей: челюстно-лицевой хирург Артур Спасов, травматолог Дмитрий Яровой, ЛОР-врач Александр Трегубов, анестезиологи-реаниматологи и рентгенологи.
В настоящий момент пациент стабилизирован, находится в реанимации. Его готовят к переводу в отделение челюстно-лицевой хирургии», — рассказала Анна Маркова.
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