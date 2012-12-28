Знакомые арендатора обчистили дом

Пропали сварочный аппарат, две дрели, маска для сварки.

4 мая в Липецком районе в полицию с заявлением о краже из дома сварочного аппарата, двух дрелей и маски для сварки обратился 45-летний мужчина. Причиненный ущерб превысил 14 тысяч рублей.«Свой дом в одном из сёл района он продолжительное время сдавал в аренду молодому человеку. Приехав в начале мая к себе домой, мужчина не обнаружил часть имущества. В краже подозревают троих липчан в возрасте от 18 до 25 лет. Это знакомые арендатора дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.