Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Происшествия
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34 минуты назад
Знакомые арендатора обчистили дом
Пропали сварочный аппарат, две дрели, маска для сварки.
«Свой дом в одном из сёл района он продолжительное время сдавал в аренду молодому человеку. Приехав в начале мая к себе домой, мужчина не обнаружил часть имущества. В краже подозревают троих липчан в возрасте от 18 до 25 лет. Это знакомые арендатора дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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