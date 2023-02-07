Происшествия

сегодня, 18:19

На проспекте 60 лет СССР произошло массовое ДТП с участием автобуса

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#ДТП
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На проспекте 60 лет СССР произошло массовое ДТП с участием автобуса

В ДТП попали «Лада», автобус 315-го маршрута и «Ауди».

Сегодня на проспекте 60 лет СССР попал в ДТП автобус.  Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 40-летняя женщина-водитель «Лады» не предоставила преимущество автобусу, который двигался по главной дороге, и они столкнулись. От удара легковушку отбросило в сторону стоявшей на светофоре «Ауди» под управлением 26-летней женщины.

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В результате ДТП пострадала водитель «Лады». В автобусе маршрута № 315 в момент ДТП было 25 пассажиров, среди них никто не пострадал.

Фото - vk.com/umvd48

3 1574
#ДТП
1

Комментарии (3)

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Продавец ВУ

51 минуту назад
Бывает.
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Ступор

55 минут назад
бен, потому что он знал что если будет в городе то попадает в аварию с Ладой.
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бен

сегодня, 18:38
а почему сгорел автомобиль на въезде в Липецк.со стороны Тамбова в 6:.45
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