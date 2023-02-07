На проспекте 60 лет СССР произошло массовое ДТП с участием автобуса

В ДТП попали «Лада», автобус 315-го маршрута и «Ауди».

Сегодня на проспекте 60 лет СССР попал в ДТП автобус. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 40-летняя женщина-водитель «Лады» не предоставила преимущество автобусу, который двигался по главной дороге, и они столкнулись. От удара легковушку отбросило в сторону стоявшей на светофоре «Ауди» под управлением 26-летней женщины.В результате ДТП пострадала водитель «Лады». В автобусе маршрута № 315 в момент ДТП было 25 пассажиров, среди них никто не пострадал.