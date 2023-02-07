54 минуты назад
Из-за землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на три метра
Из-за землетрясения на юге Турции произошёл геологический сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.
По его словам, Аравийская литосферная плита сдвинулась на 3 м на северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской литосферной плите. При этом общая величина разлома составила минимум 150 км, - передает РИА Новости.
"Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой", — отметил Дольони.
Он сравнил случившееся с ситуацией, при которой Турция сдвинулись бы на юго-запад.
По его словам, все произошло за несколько десятков секунд. Общая величина разлома — как минимум 150 километров.
Фактически Турция сдвинулась по отношению к Сирии, - пояснил ученый. Он добавил, что невозможно предсказать, когда закончатся серии афтершоков. Пока накопленная энергия не будет высвобождена, явление не остановится, - заключил эксперт.
Накануне утром в провинции Кахраманмараш и произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Центральной Турции 7 февраляч произошло третье землетрясение магнитудой 5,6. По последним данным, три землетрясения и несколько десятков афтершоков унесли жизни свыше 4 тысяч жителей Турции и Сирии.
По последним данным, число погибших в стране выросло до 3549, раненых — до 22 тысяч.