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В Ярославле соседи спасли из горящей квартиры женщину и ребенка

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Соседи спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры на третьем этаже дома в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.

В соцсетях появилось видео, как мужчины, стоя на перилах лоджии на втором этаже многоэтажки, помогают выбраться из окна на третьем этаже, откуда валит черный дым, беременной женщине и втаскивают ее на второй этаж.

Спасение женщины с ребенком из квартиры, в которой случился пожар, произошло еще до прибытия пожарных. Сотрудник специальной пожарной части Виталий Трубников, проживающий в этом доме, не был на службе - просто вышел во двор и увидел черный дым. Он рассказал, что подумал, будто это кто-то поджег покрышки. Но на всякий случай пошел за дом посмотреть. Заглянув за угол, увидел женщину, мечущуюся в окне лоджии с криками "Спасите".

Виталий вместе с другими очевидцами, откликнувшимися на беду, попали на второй этаж в квартиру под той, где случился пожар. Мужчины сумели через лоджию второго этажа вытащить сначала ребенка, потом женщину, которая оказалась беременной. А там уже подоспел пожарный расчет. Увидев, что коллеги работают, Виталий просто ушел.

Пожарные, ликвидировав возгорание, квартиры проверили, проветрили лестничные пролеты. Жители вернулись в свои жилища.
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