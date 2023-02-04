В районах Сырского рудника и в Университетском отключат холодную воду

5 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах Липецка – без холодной воды останутся потребители Сырского рудника и Университетского, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям Сырского рудника: в доме № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, переулка Узорного, в котельной «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Прудная, 2.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Университетском – в домах №№ 1, 9 по улице Бехтеева, в домах и зданиях №№ 30 (Технический университет), 30ст1, 30ст2, 30ст4, 30к3, 30к4, 30к5, 30г/1, 30Бст1, 30Бст2, 30/3а, 28, 30е (Диализный центр), 30а, 30б, ст30г, 30д, 34ст1, 34ст1, ст34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6 по улице Московской. Воду подвезут по адресу: улица Бехтеева, 1.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.