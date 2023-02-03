Узнать об отключениях электроэнергии стало удобнее

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» уведомляет потребителей о сервисе «Подписка на уведомления об отключениях электроэнергии».

Оформить подписку потребители могут на официальном сайте ПАО «Россети Центр» или по QR коду:





Информация об отключениях будет приходить Вам в форматe sms-оповещения или электронного письма.

«Липецкэнерго» напоминает, что получить информацию о причинах нарушения электроснабжения и о сроках его восстановления можно по Единому федеральному номеру горячей линии «Россети» 8-800-220-0-220 (круглосуточно/бесплатно).







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