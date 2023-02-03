Происшествия

27 минут назад

Спасатели предотвратили падение ребёнка из окна липецкой многоэтажки

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#спасатели #малышка
Спасатели предотвратили падение ребёнка из окна липецкой многоэтажки

Малышка передана медикам. Её жизни ничто не угрожает

Днём, 2 февраля, оператору единой службы спасения «112» Липецка позвонили жильцы дома по улице Космонавтов, они беспокоились о маленьком ребёнке, который долгое время стоял на подоконнике в квартире первого этажа у открытого окна.

По адресу немедленно были направлены городские спасатели, вызвана скорая помощь и представитель комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщил руководитель дежурной смены АСО Денис Сундеев, трехлетняя девочка в квартире была одна. После телефонного звонка соседей, искренне за неё переживающих, отец малышки обещал подъехать. Его ждали больше часа, но так и не дождались. В итоге спасатели достали ребёнка через окно и передали медикам. Девочку госпитализировали для обследования. Обстоятельствами дела занимается полиция.

— На подобные сигналы реагируем мгновенно, — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. — К сожалению, беду не всегда удаётся предотвратить. По информации, поступившей в управление, в 2022 году от падения с высоты погибло трое несовершеннолетних, в том числе трехлетняя девочка, по недосмотру взрослых выпавшая из окна квартиры на 14-м этаже. Постоянно предупреждаем родителей, бабушек и дедушек: не оставляйте малышей одних, максимально обеспечьте их безопасность!

Фото: управление ГО и ЧС по Липецку
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#спасатели #малышка

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