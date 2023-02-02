Погода в Липецке

сегодня, 17:10

Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +2

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#потепление
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Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +2

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием атмосферных фронтов очередного циклона с Атлантики – ожидаются снегопады различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градусов мороза, что на 4-6 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью –  от 2 до 7 градусов мороза, днем – от -3 до +2 градусов. 

В Липецке облачно, ночью слабый, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит около нуля.

День 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза. 

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#потепление
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Комментарии (1)

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Лавочница

3 минуты назад
Этот псевдо циклон не уходит из липецких зим уже лет двадцать подряд.
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