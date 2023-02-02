В России

53 минуты назад

Правительство лишило туроператоров ковидной отсрочки на возврат денег туристам

77
#туризм

В Минэкономразвития России отказались от идеи продлить на 2023 год действие постановления правительства № 1073 — оно давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры. Возврат средств надо было завершить до конца 2022 года.

«Отсрочка действовала более чем 2,5 года, это очень много. Более 90% долгов за этот период было погашено», — заявили «Известиям» в Минэкономразвитии, аргументируя свое решение.
Там добавили, что в декабре прошлого года долг операторов перед туристами сократился до 1,5 млрд рублей, хотя в апреле составлял 40 млрд. 

С такой суммой не согласны в ассоциации «Турпомощь». По словам ее руководителя Александра Осауленко, задолженность операторов перед туристами на конец 2022 года составляла 4–6 млрд рублей.

Решение может сказаться на туристах двояко, отмечают эксперты. С одной стороны, недобросовестные туроператоры больше не смогут злоупотреблять отсрочками по выплатам. С другой — некоторые компании могут не выдержать груза обязательств и обанкротиться, тогда туристы так и не получат компенсацию. 

Даже если речь идет всего о 1,5–2 млрд, для большинства нишевых компаний эти деньги неподъемные и вернуть их они не смогут, поскольку из-за закрытия направлений ничего не зарабатывают, отметили в Российском союзе туроператоров.

Впрочем, сам отказ от постановления № 1073 не означает, что неминуемо случатся банкротства, заметил Осауленко.

«Сейчас для туристов открывается Китай, у нас порядка 100 туроператоров им занимаются. Это дает им шанс рассчитаться с долгами», — сказал он.

77
#туризм

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ростове у торгового центра произошла стрельба
#стрельба #перехват
В Ростове у торгового центра произошла стрельба

54 минуты назад

В России
В России выросло число преступлений против детей

55 минут назад

В России
Верховный суд России разъяснит детали расчета налога на имущество
#налог на имущество
Верховный суд России разъяснит детали расчета налога на имущество

сегодня, 15:39

В России
В РФ временно приостановили приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца
#загранпаспорт
В РФ временно приостановили приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

сегодня, 14:59

В России
В Воронежской области в частном доме нашли мертвой 15-летнюю девочку
#дети #подростки
В Воронежской области в частном доме нашли мертвой 15-летнюю девочку

сегодня, 13:49

В России
В Омске мужчина обвиняется в совращении шестерых детей
#совращение #дети
В Омске мужчина обвиняется в совращении шестерых детей

сегодня, 13:04

В России