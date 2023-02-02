Правительство лишило туроператоров ковидной отсрочки на возврат денег туристам

В Минэкономразвития России отказались от идеи продлить на 2023 год действие постановления правительства № 1073 — оно давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры. Возврат средств надо было завершить до конца 2022 года.



Там добавили, что в декабре прошлого года долг операторов перед туристами сократился до 1,5 млрд рублей, хотя в апреле составлял 40 млрд.



С такой суммой не согласны в ассоциации «Турпомощь». По словам ее руководителя Александра Осауленко, задолженность операторов перед туристами на конец 2022 года составляла 4–6 млрд рублей.



Решение может сказаться на туристах двояко, отмечают эксперты. С одной стороны, недобросовестные туроператоры больше не смогут злоупотреблять отсрочками по выплатам. С другой — некоторые компании могут не выдержать груза обязательств и обанкротиться, тогда туристы так и не получат компенсацию.



Даже если речь идет всего о 1,5–2 млрд, для большинства нишевых компаний эти деньги неподъемные и вернуть их они не смогут, поскольку из-за закрытия направлений ничего не зарабатывают, отметили в Российском союзе туроператоров.



Впрочем, сам отказ от постановления № 1073 не означает, что неминуемо случатся банкротства, заметил Осауленко.



«Сейчас для туристов открывается Китай, у нас порядка 100 туроператоров им занимаются. Это дает им шанс рассчитаться с долгами», — сказал он.



«Отсрочка действовала более чем 2,5 года, это очень много. Более 90% долгов за этот период было погашено», — заявили «Известиям» в Минэкономразвитии, аргументируя свое решение.Там добавили, что в декабре прошлого года долг операторов перед туристами сократился до 1,5 млрд рублей, хотя в апреле составлял 40 млрд.С такой суммой не согласны в ассоциации «Турпомощь». По словам ее руководителя Александра Осауленко, задолженность операторов перед туристами на конец 2022 года составляла 4–6 млрд рублей.Решение может сказаться на туристах двояко, отмечают эксперты. С одной стороны, недобросовестные туроператоры больше не смогут злоупотреблять отсрочками по выплатам. С другой — некоторые компании могут не выдержать груза обязательств и обанкротиться, тогда туристы так и не получат компенсацию.Даже если речь идет всего о 1,5–2 млрд, для большинства нишевых компаний эти деньги неподъемные и вернуть их они не смогут, поскольку из-за закрытия направлений ничего не зарабатывают, отметили в Российском союзе туроператоров.Впрочем, сам отказ от постановления № 1073 не означает, что неминуемо случатся банкротства, заметил Осауленко.«Сейчас для туристов открывается Китай, у нас порядка 100 туроператоров им занимаются. Это дает им шанс рассчитаться с долгами», — сказал он.