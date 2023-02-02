Бизнес

сегодня, 11:00

Спрос на квартиры в ЖК «Геометрия» превысил ожидания

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Спрос на квартиры в ЖК «Геометрия» превысил ожидания

В прошлом году стартовали продажи квартир в жилом комплексе «Геометрия» в микрорайоне Европейский. Застройщиком является уже хорошо знакомая липчанам группа компаний «ОДСК».

Девелопер начал деятельность в нашем регионе в 2018 году, заключив первое соглашение с администрацией Липецкой области о завершении строительства нескольких домов. Всего за несколько лет «ОДСК Липецк» удалось завершить замороженные на тот момент стройки в Елецком и Европейском микрорайоне, а также ЖК «Университетский». Ранее в Черноземье за такой объем работ не брался ни один застройщик, именно поэтому «ОДСК» по итогам своей санаторской деятельности вошел в ТОП-10 застройщиков-санаторов России.

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На этом компания не остановилась и взялась за реализацию масштабного проекта. Это жилой комплекс «Геометрия» в микрорайоне Европейский – 14 многоквартирных домов разной этажности почти на 8 тысяч жителей.

Отличительной особенностью «Геометрии» является проектирование квартир с уже готовым ремонтом. Будущие жильцы получат отделку в подарок и при заселении останется завезти мебель в свое новое жилье. Цены на стройматериалы сильно изменились и по-прежнему не стабильны, невозможно предсказать, какими они будут через несколько месяцев. Поэтому приобретение квартиры с готовой отделкой – отличное вложение, которое избавит от лишних трат, забот и нервов.                                        

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– Мы наблюдаем повышенный спрос на квартиры с отделкой в первом доме ЖК «Геометрия» под названием «Куб». Особой популярностью пользуются предложения с отделкой «Комфорт», которая включает в себя не только обои и межкомнатные двери, но и входную сейф-дверь, отделку ванной комнаты керамической плиткой, качественную сантехнику, а также ламинат в комнатах, – отмечает заместитель руководителя коммерческого департамента группы компаний «ОДСК» Татьяна Борисова.

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В компании также отмечают, что для покупки квартиры в ЖК «Геометрия» действуют выгодные предложения по субсидированным ипотечным программам. Это позволит сэкономить более 1,7 млн рублей.

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Контактная информация +7 (4742) 56-51-36 или приезжайте в офис по адресу: г. Липецк, Елецкое шоссе 7А.

Подробности на нашем сайте: https://odsk-lip.ru/geometriya

https://vk.com/odsk_lip

ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л4».  Проектные декларации на сайте наш.дом.рф 
Участник ипотечной программы: ПАО "Сбербанк"

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