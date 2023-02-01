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25 минут назад

В Свердловской области трое задержаны за подготовку терактов на железной дороге

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#теракт #подготовка

ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области.

ФСБ РФ задержала троих россиян, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов, - говорится на сайте Федеральной службы безопасности России.

Уточняется, что в ходе обысков по адресам их проживания изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО "РЖД" - Свердловская железная дорога.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 205 ("террористический акт") и 205.1 ("содействие террористической деятельности") УК РФ, предусматривающим наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
61
#теракт #подготовка

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