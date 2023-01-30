Происшествия

26 минут назад

В Липецке ограбили ребёнка

1 786
#грабёж #велосипед
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В Липецке ограбили ребёнка

Грабитель получил 400 часов обязательных работ.

Октябрьский районный суд вынес приговор 20-летнему ранее не судимому мужчине по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 мая прошлого года в 22:25 у одного из подъездов дома №10 по улице Жуковского мужчина ограбил 9-летнего мальчика: прямо на его глазах он снял с подножки припаркованный велосипед за 6175 рублей, сел и уехал, никак не реагируя на требования ребёнка вернуть двухколёсного друга.

Но грабителя поймали. В суде он признал вину и заявил ходатайство о вынесении приговора без разбирательства. Потерпевшая — мать мальчика не возражала.

Суд учёл, что грабитель работает грузчиком и является единственным кормильцем в семье, где уже растут двое детей его жены от первого брака, а сейчас женщина беременна третьим.

В результате мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ.
1 786
#грабёж #велосипед
2

Комментарии (1)

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Коммунист

17 минут назад
В СССР бы лет на пять на лесоповал уехал..
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