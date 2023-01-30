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36 минут назад
Первый коммерческий рейс китайского пассажирского самолета C919 состоится 28 февраля
Китайский магистральный пассажирский авиалайнер C919 совершит свой первый коммерческий рейс 28 февраля.
Первый коммерческий рейс китайского магистрального пассажирского авиалайнера C919 состоится 28 февраля, - передает "ПРАЙМ" со ссылкой на китайские СМИ.
Первый C919 был передан коммерческой авиастроительной корпорацией Китая (COMAC) одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines 9 декабря 2022 года. Его вместимость 164 места: восемь в бизнес-классе и 156 в экономклассе.
Согласно расписанию, 28 февраля самолет C919 выполнит два рейса: из Шанхая в Пекин и обратно.
C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера с вместимостью от 158 до 174 мест и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект был запущен COMAC в 2007 году и реализуется с широким привлечением западных поставщиков.
Всего же корпорация намерена реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров С919. В 2018 году COMAC сообщала, что на тот момент общее количество заказов на покупку С919 от 28 китайских и иностранных клиентов достигало 815 лайнеров.
Первый C919 был передан коммерческой авиастроительной корпорацией Китая (COMAC) одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines 9 декабря 2022 года. Его вместимость 164 места: восемь в бизнес-классе и 156 в экономклассе.
Согласно расписанию, 28 февраля самолет C919 выполнит два рейса: из Шанхая в Пекин и обратно.
C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера с вместимостью от 158 до 174 мест и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект был запущен COMAC в 2007 году и реализуется с широким привлечением западных поставщиков.
Всего же корпорация намерена реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров С919. В 2018 году COMAC сообщала, что на тот момент общее количество заказов на покупку С919 от 28 китайских и иностранных клиентов достигало 815 лайнеров.