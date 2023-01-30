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36 минут назад

Первый коммерческий рейс китайского пассажирского самолета C919 состоится 28 февраля

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#самолет #Китай

Китайский магистральный пассажирский авиалайнер C919 совершит свой первый коммерческий рейс 28 февраля.

Первый коммерческий рейс китайского магистрального пассажирского авиалайнера C919 состоится 28 февраля, - передает "ПРАЙМ" со ссылкой на китайские СМИ.

Первый C919 был передан коммерческой авиастроительной корпорацией Китая (COMAC) одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines 9 декабря 2022 года. Его вместимость 164 места: восемь в бизнес-классе и 156 в экономклассе.

Согласно расписанию, 28 февраля самолет C919 выполнит два рейса: из Шанхая в Пекин и обратно.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера с вместимостью от 158 до 174 мест и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект был запущен COMAC в 2007 году и реализуется с широким привлечением западных поставщиков.

Всего же корпорация намерена реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров С919. В 2018 году COMAC сообщала, что на тот момент общее количество заказов на покупку С919 от 28 китайских и иностранных клиентов достигало 815 лайнеров.
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#самолет #Китай

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