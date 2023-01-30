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Крупные нефтяные компании жалуются на массовые отказы в перевозках
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Ряд российских компаний сообщили об отказах в массовых перевозках.
Нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, - сообщили источники "Ъ" в отрасли.
С такими проблемами столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский ("Газпром нефть"), Киришский ("Сургутнефтегаз"), Орский ("Фортеинвест"), ТАНЕКО ("Татнефть"), а также заводы "Башнефти" (входят в "Роснефть"). Источники заявляют, что "вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет".
В Минтрансе сообщили, что согласовываются заявки на перевоз нефтепродуктов согласно пятой очереди во временных правилах аналогично с перевозками других грузов во внутрироссийских перевозках.
Независимые операторы АЗС заявили о беспокойстве проблемой приема нефтепродуктов на перевозку в восточном направлении. Сообщается о массовых продлениях биржевых контрактов, касаемых отгрузок более 30 дней.
Среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц — 65% от суточной отгрузки завода и "является критичным", причем в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении "неуклонно увеличивается".
Руководство НПЗ выражает опасения, что сложности с транспортировкой продукции могут негативно сказаться на производственной программе.
Ситуация может усугубиться после того, как в феврале вступило в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты, а с апреля было усилено субсидирование перевозок топлива на восток.
С такими проблемами столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский ("Газпром нефть"), Киришский ("Сургутнефтегаз"), Орский ("Фортеинвест"), ТАНЕКО ("Татнефть"), а также заводы "Башнефти" (входят в "Роснефть"). Источники заявляют, что "вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет".
В Минтрансе сообщили, что согласовываются заявки на перевоз нефтепродуктов согласно пятой очереди во временных правилах аналогично с перевозками других грузов во внутрироссийских перевозках.
Независимые операторы АЗС заявили о беспокойстве проблемой приема нефтепродуктов на перевозку в восточном направлении. Сообщается о массовых продлениях биржевых контрактов, касаемых отгрузок более 30 дней.
Среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц — 65% от суточной отгрузки завода и "является критичным", причем в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении "неуклонно увеличивается".
Руководство НПЗ выражает опасения, что сложности с транспортировкой продукции могут негативно сказаться на производственной программе.
Ситуация может усугубиться после того, как в феврале вступило в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты, а с апреля было усилено субсидирование перевозок топлива на восток.
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