Спорт

сегодня, 17:08

Вторую щеку не подставляли. Елецкие дзюдоисты отличились в епархиальном турнире

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Вторую щеку не подставляли. Елецкие дзюдоисты отличились в епархиальном турнире

Одному из спортсменов пришлось провести с Божьей помощью 7 схваток, чтобы обойти полсотни конкурентов.

Воспитанники ОК СШОР из Ельца завоевали медали на крупных юношеских соревнованиях по дзюдо «Рождественская звезда».

Соревнования во втором по величине городе Нижегородской области Дзержинске (218 тыс. жителей, до 1929 г. - Растяпино), названном в честь революционера и председателя Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК) Ф.Э. Дзержинского, организовала местная православная епархия. С приветственным словом на открытии турнира выступил помощник благочинного Воскресенского округа Нижегородской епархии иерей Михаил Серухин, награды тоже помогали вручать служители культа.

Турнир проходит в 5-й раз, поэтому в трех возрастных категориях (самые старшие – 2008-09 г.р.) организаторам удалось собрать почти тысячу дзюдоистов более чем из 10 регионов России.

Но, несмотря на такую конкуренцию, «золотые» медали завоевали ельчане Артур Окорочков (2010-11 г.р. до 66 кг) и Анна Лукина (2012-13 г.р, до 40 кг). Оба выиграли по четыре схватки, причём Артур все досрочно.

Тяжелее всего пришлось Артёму Овсянникову в младшей возрастной группе (2012-13 г.р.) в категории до 30 кг, где на татами вышли 52 (!) спортсмена. В итоге Овсянникову пришлось провести чуть ли не в два раза больше схваток, чем его товарищам по команде – 7. Елецкий талант вышел победителем из шести встреч, но в конце всё-таки допустил поражение и в итоге занял 2-е место.

Отметим также 10-летнюю Дарью Поветкину, которая 2 поединка выиграла и 2 проиграла, заняв высокое 7-е место, что довольно прилично для дебютантки. 

Тренируют спортсменов Геннадий и Юлия Невокшоновы. Геннадий Невокшонов пояснил GOROD48, что главным итогом соревнований для юных спортсменов стало получение бесценного опыта.

Фото из архива участников соревнований

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Комментарии (2)

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отец Дормидонт

3 минуты назад
православное дзюдо и карате - это любо, я смотрю конкурент меня опередил
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Отлично

10 минут назад
Поздравляем
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