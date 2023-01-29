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Более 40 человек погибли в ДТП с рухнувшим с моста автобусом в Пакистане
Пассажирский автобус упал в ущелье Ласбела в провинции Белуджистан, при крушении погиб 41 человек, сообщает Коммерсант со ссылкой на на заявление местных властей.
По предварительным данным, автобус врезался в опору моста, после чего рухнул вниз и загорелся. В результате аварии три человека выжили, их госпитализировали. Всего автобус перевозил 48 пассажиров.
Среди трех выживших были женщина и ребенок, один из пострадавших скончался по дороге в больницу. В полиции отмечают, что число жертв может увеличиться до 48 человек. Тела, извлеченные из разбитого автобуса, невозможно опознать, и для идентификации погибших будет проведен анализ ДНК, говорится в сообщении.
Предварительно, причиной ДТП стали плохое состояние дорожного покрытия на автомагистралях, плохие меры безопасности и безрассудное вождение.
По предварительным данным, автобус врезался в опору моста, после чего рухнул вниз и загорелся. В результате аварии три человека выжили, их госпитализировали. Всего автобус перевозил 48 пассажиров.
Среди трех выживших были женщина и ребенок, один из пострадавших скончался по дороге в больницу. В полиции отмечают, что число жертв может увеличиться до 48 человек. Тела, извлеченные из разбитого автобуса, невозможно опознать, и для идентификации погибших будет проведен анализ ДНК, говорится в сообщении.
Предварительно, причиной ДТП стали плохое состояние дорожного покрытия на автомагистралях, плохие меры безопасности и безрассудное вождение.