В мире

сегодня, 12:33

Более 40 человек погибли в ДТП с рухнувшим с моста автобусом в Пакистане

77
Пассажирский автобус упал в ущелье Ласбела в провинции Белуджистан, при крушении погиб 41 человек, сообщает Коммерсант со ссылкой на на заявление местных властей.

По предварительным данным, автобус врезался в опору моста, после чего рухнул вниз и загорелся. В результате аварии три человека выжили, их госпитализировали. Всего автобус перевозил 48 пассажиров.

Среди трех выживших были женщина и ребенок, один из пострадавших скончался по дороге в больницу. В полиции отмечают, что число жертв может увеличиться до 48 человек. Тела, извлеченные из разбитого автобуса, невозможно опознать, и для идентификации погибших будет проведен анализ ДНК, говорится в сообщении.

Предварительно, причиной ДТП стали плохое состояние дорожного покрытия на автомагистралях, плохие меры безопасности и безрассудное вождение.

77

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Глубокая яма образовалась у ТЦ в Воронеже
Глубокая яма образовалась у ТЦ в Воронеже

сегодня, 12:28

В мире
В Гааге полиция задержала более 200 человек в ходе акции протеста
В Гааге полиция задержала более 200 человек в ходе акции протеста

вчера, 22:41

В мире
Пилот погиб при крушении двух истребителей в Индии
Пилот погиб при крушении двух истребителей в Индии

вчера, 14:32

В мире
Венгрия может наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ
#санкции #вето #Венгрия
Венгрия может наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ

27.01.2023 13:56

В мире
В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну
#Казахстан #правила въезда
В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну

27.01.2023 11:52

В мире
При нападении на посольство Азербайджана в Тегеране погиб 1 человек
#нападение на посольство #Азербайджан
При нападении на посольство Азербайджана в Тегеране погиб 1 человек

27.01.2023 10:32

В мире