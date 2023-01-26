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14 минут назад
В Якутии при пожаре в частном жилом доме заживо сгорела семья из трех человек
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В Якутии в селе Майя Мегино-Кангаласского района при пожаре заживо сгорела целая семья, включая ребенка.
26 января в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Энергетиков в с. Майя Мегино-Кангаласского района. Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось густое задымление, - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что тушение осложнялось низкой температурой воздуха и обрушением кровли. На месте пожара обнаружены фрагменты тел трех человек, предположительно, мужчины, женщины и ребенка. Личности погибших устанавливаются.
В результате пожара дом повреждён по всей площади. Отмечается, что предварительная площадь пожара – 42 квадратных метра. Для выяснения причины и виновных лиц на месте работает следственно-оперативная группа с дознавателем МЧС России. На тушение привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники Республиканской пожарной охраны.
Уточняется, что тушение осложнялось низкой температурой воздуха и обрушением кровли. На месте пожара обнаружены фрагменты тел трех человек, предположительно, мужчины, женщины и ребенка. Личности погибших устанавливаются.
В результате пожара дом повреждён по всей площади. Отмечается, что предварительная площадь пожара – 42 квадратных метра. Для выяснения причины и виновных лиц на месте работает следственно-оперативная группа с дознавателем МЧС России. На тушение привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники Республиканской пожарной охраны.
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