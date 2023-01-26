Сегодня в Липецке: в парке Победы раздадут ленты, музыка на виниле и «Мужской стриптиз»

Рассказываем всё, что необходимо знать о наступившем четверге.

На улице пока без изменений

Погода в Липецке будет такой же, как и в последние дни. Немного подморозит утром, ведь ночью было до 13 градусов ниже нуля. Днём же ожидается теплая для января температура – всего от 2 до 4 градусов мороза. А осадков по-прежнему не предвидится, поэтому снег на улицах в дефиците.







Частный сектор без воды

Из-за ремонтных работ сегодня с 10:00 до 20:00 перекрывается холодная вода на улице Терешковой, 23; Папина, 6, а также в домах №№ 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 7а по улице Энгельса.



Фото РВК "Липецк"



Основные отключения пройдут по всему городу в частном секторе на улицах (в алфавитном порядке): Б. Хмельницкого, Городовикова, Достоевского, Жактовской, Известковой, Крылова, Минской, Паровозной, Поселковой, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Союзной, Ударников, Энгельса.



Большое отключение света – Косырёвка, Матырский и десятки улиц Липецка

Липчан и жителей пригорода сегодня ждёт большое отключение электроэнергии. Так, с 09:00 до 17:00 погрузится во тьму село Косырёвка. Отключат электричество и в посёлке Матырском.







В Липецке в это же время без света останутся жители домов № 59 на улице Ангарской; № 37а на Грушевой; № 6 на Елецкой; №№ 2, 4, 5, 6, 8 на Качалова;№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на Нестерова; №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на Мусоргского; №№ 20, 21 на Новой; №№ 1, 1б, 9, 22, 140, 162 на Ореховой; №№ 4, 6, 8 на Папина; №50 на Юношеской; №№ 14 в переулке Жасминовом; №№ 1, 2, 3, 4, 4/8 в переулке Попова; № 61 на проспекте Победы. А также в частном секторе на улицах Б.Хмельницкого, Достоевского, Гагарина, Индустриальной, Качалова, Крылова, Моршанской, Ореховой, Папанина, Физкультурной.

Пробки

Добраться утром на работу в Липецке – тот ещё квест. Заторы начинают собираться с раннего утра, а случись где-то авария, вы рискуете опоздать. Поэтому советуем не пренебрегать приложениями наподобие «Яндекс-пробок», сверять по ним маршрут и выбирать оптимальную дорогу.



Ленты в парке Победы

Сегодня в 11:00 возле входа в парк Победы у памятника Солдату-Победителю будут раздавать ленточки в память о Великой Отечественной. Но не георгиевские.

Всем желающим вручат небольшую полоску ткани: с одной стороны зелёного цвета, с другой – оливкового. Всё это в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 79-й годовщины её полного снятия. Оливковый цвет ленточки символизирует победу, а зелёный - цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» - главной награды блокадников.



Цвета обороны Ленинграда



О подвиге и доблести



Еще одно мероприятия на тему Великой Отечественной войны пройдёт сегодня в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) под названием «О подвиге, о доблести, о славе». Оно будет посвящено 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.







Сотрудники музея расскажут о борьбе наших земляков с немецко-фашистскими захватчиками: об оккупации Липецкого края, об освобождении Ельца, о жестоких боях на Тербунском рубеже, ставших предвестником сталинградской победы Красной армии. В программе: стихи поэтов- фронтовиков, показ кинодокументов и экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной, гости услышат песни военных лет, записанные на шеллаковых грампластинках.

Начало театрализованного мероприятия в 17:00.

«Мужской стриптиз»

Липецкий драматический театр (ул. Ушинского, 3) сегодня в 18:30 порадует спектаклем по пьесе Бориса Бужора. Несмотря на «нездешнюю» фамилию автора, он родился в Липецке, закончил школу №70. Да и фамилия его, по правде сказать, Медведев, а Бужор – псевдоним. Липчанин уже несколько лет занимается театральными постановками и литературным стендапом.







Сам спектакль в театре называют антидепрессивным. Он повествует о пятерых сталеварах, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачников: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.

Вечер виниловых пластинок

В культурном пространстве «Библиотека» на улице Октябрьской, 28 (3-й этаж) сегодня организуют Виниловую вечеринку. Ее участники будут запускать старые добрые пластинки на проигрывателях вместе с DJ Kluch, поиграют в настольные игры и вообще весело проведут время. Можно принести из дома свои пластинки!







В «Библиотеке» никогда ничего не начинают в ровное время, поэтому вечеринка стартует в 19:03 (и ни минутой раньше!), а за вход попросят любую бумажную купюру на ваше усмотрение.

Виртуальный концертный зал

Вы были в Московской филармонии? Нет? Срочно, сходите! Сегодня же! Это возможно с липецким Домом музыки (ул. П. Осипенко, 18), где благодаря гранту Министерства культуры РФ три года назад открылся Виртуальный концертный зал.







Сегодня в 19:00 он приглашает на двухчасовую трансляцию концерта «Старинные вальсы» Московской филармонии. Гарантируют почти полное погружение в атмосферу настоящего концерта на современном мультимедийном оборудовании. Прозвучит классическая музыка российских и зарубежных композиторов, джаз, народная музыка, музыка кино, литературно-музыкальные композиции.

Вход свободный.

Эдгар По

Центральная городская библиотека им. С А. Есенина (ул Космонавтов, 15/3) сегодня приглашает на лекцию, посвященную творчеству американского писателя Эдгара Аллана По (1809 – 1849). 19 января исполнилось 214 лет со дня его рождения.







Это его «Убийство на улице Морг» и «Золотой жук» считаются первыми детективами в истории литературы. А ещё его жизнь была полна мистики, нередко литературный вымысел в его произведениях в дальнейшем становился явью. Он предсказал немало новинок технического прогресса следующего XX века.

Лекция «Сорок лет и сорок бед Эдгара По» о короле детектива, мистики и аномальных явлений начнётся в 15:00.

Жизнь замечательных людей

Отметим ещё одно сегодняшнее библиотечное мероприятие – выставку в библиотечном центре «Социальный» на улице Липовской, 2а, посвященную одной из самых знаменитых книжных серий нашей страны «Жизнь замечательных людей».







В этом году ЖЗЛ исполняется 90 лет. Всего в серии вышли более 1 400 биографий отечественных и зарубежных знаменитостей – исторических личностей, писателей, учёных, артистов. Общий тираж книг серии перевалил за 100 миллионов экземпляров и считается одним из самых больших в мире.

На выставке представят книги серии, множество достойных примера и любопытных биографий. Посмотреть можно в часы работы библиотеки с 09:00 до 19:00, кроме пятницы и субботы. Вход бесплатный.

В Липецке ищут лучших отцов

Лучших отцов Липецка наградят медалью. Она так и называется «За верность отцовскому долгу» и присуждается в Липецке ежегодно.

Началось выдвижение кандидатур-2023, сообщили отделе по работе с молодёжью администрации Липецка. Что нужно, чтобы стать отцом-молодцом? Во-первых, конечно, воспитывать не менее трех детей. Во-вторых, быть победителем (лауреатом, дипломантом, призёром и т.п.) российских или международных фестивалей (соревнования, выставок, олимпиад и т.д.) или отличником производства. Словом, вносить свой вклад в общественную жизнь.







Заявки принимаются в городском отделе по работе с молодёжью (ул. Скороходова, д. 4, каб. 13) до 3 марта. Необходимо предоставить ходатайство своего предприятия о присвоении почётного знака, характеристику, документы на себя и детей. Подробности по телефону (4742) 23-97-24.

Пойдём в кино!

Четверг – день кинопремьер, и мы по традиции выбрали для вас наиболее интересные фильмы, которые можно посмотреть в липецких кинотеатрах.

«Изумительный Морис». США, 2023. Мультфильм. Режиссёр Тоби Гинкель (6+)

Семейный мультфильм о приключениях кота-авантюриста. У кота Мориса два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места – к изумлению всех живущих там двуногих.

Роли дублировали: Сергей Бурунов, Филипп Лебедев, Дмитрий Полонский.

«Крушение». США, Великобритания, 2023. Боевик. Режиссёр Жан-Франсуа Рише (16+)

Боевик с Джаредом Батлером о выживании на затерянном острове, полном опасностей. В результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа – это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту.

В ролях: Джаред Батлер, Даниэла Пинеда, Тони Голдуин.

«Заговор дьявола». Чехия, США, Финляндия, 2023. Ужасы, триллер. Режиссёр Нэйтан Франковски(18+)

Фильм ужасов о клонировании самых влиятельных людей в истории. Мощная биотехнологическая лаборатория запускает революционную технологию, позволяющую им клонировать самых влиятельных людей в истории с помощью всего нескольких фрагментов ДНК. Организуются подпольные аукционы клонов таких личностей как Микеланджело, Галилей и Вивальди. Таинственный культ, который следит за развитием событий, захватывает лабораторию. И у них не самые благие намерения…

В ролях: Элис Орр-Юинг, Питер Менсон, Джо Андерсон, Джеймс Фолкнер.





Дорогие липчане! В четверг всё мы ещё загружены работой, но в мире, стране и любимом Липецке происходят события, которые нельзя пропустить. Чаще заходите на GOROD48 – это верный способ держать руку на пульсе событий и знать всё-всё самое важное. До встречи на сайте!