Коронавирус

11 минут назад

За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19 и не попал в больницу

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19 и не попал в больницу

При этом количество новых случаев, выявленных в регигоне, вновь увеличилось — 27. С начала 2023 года только 20 января сообщили о большем числе заболевших — 29 человек.

В Липецкой области за сутки никто не умер от COVID-19 и никто не попал в больницы, а выздоровели восемь человек. Для сравнения: 25 января 2022 года были выявлены 306 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 591 случай COVID-19, выздоровели 172 390 человек, умерли 3 948 человек.

В соседних регионах Черноземья также отмечается рост заболеваемости, при отсутствии погибших. В Воронежской области за сутки выявили 74 случая COVID-19, в Тульской области — 36, в Курской области — 27, в Рязанской области — 23, в Тамбовской области — 18, в Орловской области — 14.

В России за сутки выявили 6 442 случая COVID-19, госпитализированы 899 человек, выздоровели 5 542 человека, умерли 44 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 21 910 020 случаев COVID-19, выздоровели 21 321 174 человека, умер 394 821 человек.
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#коронавирус

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