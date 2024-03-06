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Сегодня в Липецке: новая выставка. День тарковского, стриптиз и как устроиться на работу без опыта
Общество
Читать все
Общество
122
39 минут назад

Сегодня в Липецке: новая выставка. День тарковского, стриптиз и как устроиться на работу без опыта

Липчан ждёт праздник современной культуры, интеллектуальная игра и кинопремьеры.

Столбик вниз

В Липецке чуть похолодает, температура составит от +13 до +15 градусов. Днём возможны небольшие дожди.

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Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8 Марта, 18, 20/2, 20/3, 20/4, 24/3, 22/4, 22/3, 24/5, 24/2, 24/4, 26/3, 26/4; Ворошилова 1; К. Маркса, 2, 5, 3, вл.9, 25, 27, 30, 31/2, 31, 31 стр.1; Луговой, 3; М.Горького, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19; Нижняя Логовая, 2, 4, 7, 9; Первомайской, 2, 4, 5, 9а, 30, 30а; Фрунзе, 4; на площади Революции, 9, 10; на площади Петра Великого, 3, а также в частном секторе улиц Большие Ключи, Верхней, Каменный Лог, Логовой, Подовражной.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улиц Бехтерева, Гвардейской, Декабристов, Лебедянского шоссе, проездов Товарного и Трубного.

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С 8:00 до 18:00 ожидается отключение электричества до 3-х часов на улице Фабричной, а в промежутке 9:00 до 17:00 – на улицах Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Калинина, Кленовой, Крупской, Невской, Неделина, Нектарной, Парковой, Фурманова, переулка Радиаторного, в садоводчестве «Дачный-3».

Пробки

С утра в Липецке становится всё больше машин, заторы давно стали привычным делом на наших дорогах. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. В них можно попробовать узнать, где пробок всё-таки меньше.


«Что? Где? Когда?» (12+)

Поиграть в ГГК за столом с настоящим волчком сегодня смогут все желающие в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина. Уровень соперников – начинающие.

Игра начнётся в 13:00, команда может состоять как из одного (!), так и из 6-ти человек. Продолжительность игры организаторы определяют примерно в 1,5 часа. Участие бесплатное.

Праздник современной культуры (12+)

Мероприятие с таким названием стартует сегодня в 13:00 в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а).

Из сообщения в соцсетях следует, что праздник сведётся к двум мастер-классам – по танцам в стиле «хип-хоп» и трендах Reels – это такой видеоформат, крайне популярный в одной из социальных сетей, заблокированных сейчас в России. Проведёт его девушка, которая называет себя специалистом в фотографии и SSM.

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Кроме того, среди участников фестиваля разыграют призы.

«Мужской стриптиз» (18+)

В липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева).
Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то прожить, решают открыть собственное стрип-шоу.

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Выставка в честь Лермонтова (6+)

В Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня в 16:30 откроется выставка «Мы хотим рассказать Вам», посвященная 210-ой годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
В экспозиции представлены работы студентов и преподавателей кафедры изобразительного, декоративного-прикладного искусства и дизайна ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- Шанского. Например, иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша», к сказке «Ашик Кериб», а также композиция «Семья», рассказывающая о взаимоотношениях литератора со своими близкими.

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День Тарковского (16+)

Вспомнят сегодня творчество и другого классика – кинорежиссёра Андрея Тарковского.В православном молодёжном клубе «Экклесиаст» (ул. Ушинского, 1) в 18:00 состоится просмотр отрывков из фильмов, обсуждение творчества Мастера, его биографии и духовного поиска.

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Кадр из фильма "Андрей Рублёв"

Мероприятие посвящено дню рождения классика, которому сегодня могло бы исполнится 92 года. Но прожил он всего 54…

На работу возьмут и без опыта

В 7-ми из десяти компаний Липецка сегодня будут рады выпускникам вызов даже без опыта работы, выяснили сотрудники сервиса SuperJob. Чаще молодых специалистов берет на работу крупный бизнес - 81% предприятий с численностью персонала от 1000 человек.

Наиболее лояльны выпускникам вузов производственные, строительные и IT-компании - 76, 74 и 72% соответственно.

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Самые востребованные сегодня молодые специалисты — это инженеры. Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придется с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей — поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники IT-факультетов.

Дорогие липчане! И молодые и опытные сотрудники едины в одном – никто уже не хочет замыкаться в своём внутреннем мирке, всё хотят знать, что происходит вокруг. Поэтому не зарастает тропа переходов на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. Как многие не мыслят утра без кофе, так и всё меньше людей, которым неинтересны новости. Узнать всё самое главное вы можете на нашем сайте 24/7. Знайте – мы вас любим и ждём. Заходите снова и снова!

Использованы фото Липецкого областного краеведческого музея (vk.com/museum48group)


Сегодня в Липецке
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