Сегодня в Липецке: новая выставка. День тарковского, стриптиз и как устроиться на работу без опыта

Липчан ждёт праздник современной культуры, интеллектуальная игра и кинопремьеры.

Столбик вниз





В Липецке чуть похолодает, температура составит от +13 до +15 градусов. Днём возможны небольшие дожди.















Отключение воды





С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8 Марта, 18, 20/2, 20/3, 20/4, 24/3, 22/4, 22/3, 24/5, 24/2, 24/4, 26/3, 26/4; Ворошилова 1; К. Маркса, 2, 5, 3, вл.9, 25, 27, 30, 31/2, 31, 31 стр.1; Луговой, 3; М.Горького, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19; Нижняя Логовая, 2, 4, 7, 9; Первомайской, 2, 4, 5, 9а, 30, 30а; Фрунзе, 4; на площади Революции, 9, 10; на площади Петра Великого, 3, а также в частном секторе улиц Большие Ключи, Верхней, Каменный Лог, Логовой, Подовражной.









.

Отключение света





С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улиц Бехтерева, Гвардейской, Декабристов, Лебедянского шоссе, проездов Товарного и Трубного.



















Пробки





С утра в Липецке становится всё больше машин, заторы давно стали привычным делом на наших дорогах. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. В них можно попробовать узнать, где пробок всё-таки меньше.











«Что? Где? Когда?» (12+)





Поиграть в ГГК за столом с настоящим волчком сегодня смогут все желающие в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина. Уровень соперников – начинающие.





Игра начнётся в 13:00, команда может состоять как из одного (!), так и из 6-ти человек. Продолжительность игры организаторы определяют примерно в 1,5 часа. Участие бесплатное.







Праздник современной культуры (12+)





Мероприятие с таким названием стартует сегодня в 13:00 в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а).





Из сообщения в соцсетях следует, что праздник сведётся к двум мастер-классам – по танцам в стиле «хип-хоп» и трендах Reels – это такой видеоформат, крайне популярный в одной из социальных сетей, заблокированных сейчас в России. Проведёт его девушка, которая называет себя специалистом в фотографии и SSM.















Кроме того, среди участников фестиваля разыграют призы.





«Мужской стриптиз» (18+)





Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то прожить, решают открыть собственное стрип-шоу.















Выставка в честь Лермонтова (6+)





В экспозиции представлены работы студентов и преподавателей кафедры изобразительного, декоративного-прикладного искусства и дизайна ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- Шанского. Например, иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша», к сказке «Ашик Кериб», а также композиция «Семья», рассказывающая о взаимоотношениях литератора со своими близкими.









День Тарковского (16+)







Вспомнят сегодня творчество и другого классика – кинорежиссёра Андрея Тарковского.В православном молодёжном клубе «Экклесиаст» (ул. Ушинского, 1) в 18:00 состоится просмотр отрывков из фильмов, обсуждение творчества Мастера, его биографии и духовного поиска.











Кадр из фильма "Андрей Рублёв"







Мероприятие посвящено дню рождения классика, которому сегодня могло бы исполнится 92 года. Но прожил он всего 54…





Наиболее лояльны выпускникам вузов производственные, строительные и IT-компании - 76, 74 и 72% соответственно.















Самые востребованные сегодня молодые специалисты — это инженеры. Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придется с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей — поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники IT-факультетов.









Использованы фото Липецкого областного краеведческого музея (vk.com/museum48group)











С 8:00 до 18:00 ожидается отключение электричества до 3-х часов на улице Фабричной, а в промежутке 9:00 до 17:00 – на улицах Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Калинина, Кленовой, Крупской, Невской, Неделина, Нектарной, Парковой, Фурманова, переулка Радиаторного, в садоводчестве «Дачный-3».В липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева).В Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня в 16:30 откроется выставка «Мы хотим рассказать Вам», посвященная 210-ой годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова.В 7-ми из десяти компаний Липецка сегодня будут рады выпускникам вызов даже без опыта работы, выяснили сотрудники сервиса SuperJob. Чаще молодых специалистов берет на работу крупный бизнес - 81% предприятий с численностью персонала от 1000 человек.