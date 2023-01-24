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37 минут назад

Депутаты изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из страны и оскорбляющих РФ граждан

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В Госдуме изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из РФ россиян, которые ее "поливают грязью", - заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из страны россиян, которые ее "поливают грязью", - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией [имущества], речь идет о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. И за это должны понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают, а, может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь, возможно, посмотреть такой подход, мы его сейчас изучаем, начата работа в этом направлении", - сказал он на заседании Госдумы.

По его словам, есть "негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары". "У них здесь недвижимость, счета, бизнес, при этом страну поливают грязью, ноги вытирают, мы, понятно, должны с вами реагировать. И, конечно, возможно, принимать изменения в законодательство для того, чтобы не только остановить их, но и защитить память о тех, кто свою жизнь пожертвовал, защищая нашу Родину", - отметил он.

При этом Володин отметил, что к покинувшим страну россиянам должен быть дифференцированный подход, "с пониманием того, что из них кто натворил", - передает ТАСС.

"Кто взял на себя ответственность судить свою страну, поливать ее грязью - это один разговор. А те, кто уехал, пережидают времена для них тяжелые или неспокойные, но при этом себя ведут корректно, на их совести, но мы все понимаем, что это не красит гражданина Российской Федерации", - резюмировал Володин.
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