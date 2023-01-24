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«Роскосмос» запланировал развёртывание Российской орбитальной станции на 2027 год

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#космос #орбитальная станция

Также глава ведомства отметил, что необходимо производить 200-250 аппаратов в год.

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве заявил, что развёртывание Российской орбитальной станции запланировано на 2027 год, - передает ТАСС.

"Мы будем создавать суверенную инфраструктуру для космических пилотируемых полётов на низкую околоземную орбиту. Ключевым её элементом будет Российская орбитальная станция, развёртывание которой мы запланировали на 2027 год", — отметил он.

"РФ должна к 2030 году расширить свою орбитальную группировку с 200 до 1 000 спутников", - подчеркнул глава ведомства.

"Мы должны расширить нашу орбитальную группировку до тысячи аппаратов. Для этого надо производить 200-250 аппаратов в год", - заявил Борисов. По его словам, сейчас Россия производит значительно меньше. Нарастить производство станет для российской космической индустрии вызовом, подчеркнул глава Роскосмоса.

47-е академические чтения по космонавтике памяти Королева проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 24 по 27 января.
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#космос #орбитальная станция

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