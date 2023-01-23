35 минут назад
На директора попавшей в историю с пандусом для жены мобилизованного управляющей компании составили семь проколов
Причина в том, что управляющая организация игнорировала и не рассматривала обращения жильцов по различным вопросам, касающимся ремонта, освещения, содержания прилегающей территории.
Причина в том, что управляющая организация игнорировала и не рассматривала обращения жильцов по различным вопросам, касающимся ремонта, освещения, содержания прилегающей территории и так далее. Штраф по этой статье составляет 50 000 рублей.
Напомним, ранее УК «Квартал Люкс» попала в неприятную историю с пандусом для жены мобилизованного. Липчанка Рита проводила мобилизованного мужа 27 сентября, и осталась с маленьким ребёнком на руках. Сотрудники соцзащиты поинтересовались, как могут помочь семье, и молодая мать попросила сделать пандус в подъезде в доме №61а по улице Депутатской: ей тяжело поднимать коляску. Проблему пообещали решить, но решали три месяца. Как оказалось, задание о помощи семье мобилизованного передали управляющей компании «Квартал-Люкс». 30 декабря УК всё-таки сделала пандуc, но его закрыли на замок, а ключ женщине не дали.
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