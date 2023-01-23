Общество

35 минут назад

На директора попавшей в историю с пандусом для жены мобилизованного управляющей компании составили семь проколов

604
#ЖКХ
2
На директора попавшей в историю с пандусом для жены мобилизованного управляющей компании составили семь проколов

Причина в том, что управляющая организация игнорировала и не рассматривала обращения жильцов по различным вопросам, касающимся ремонта, освещения, содержания прилегающей территории.

Как рассказал GOROD48 и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, за неделю на директора управляющей компании «Квартал-Люкс» было составлено 7 протоколов по части 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».

Причина в том, что управляющая организация игнорировала и не рассматривала обращения жильцов по различным вопросам, касающимся ремонта, освещения, содержания прилегающей территории и так далее. Штраф по этой статье составляет 50 000 рублей.

89310A0E-DA7D-4E04-9226-9394060112C6.jpeg

Напомним, ранее УК «Квартал Люкс» попала в неприятную историю с пандусом для жены мобилизованного. Липчанка Рита проводила мобилизованного мужа 27 сентября, и осталась с маленьким ребёнком на руках. Сотрудники соцзащиты поинтересовались, как могут помочь семье, и молодая мать попросила сделать пандус в подъезде в доме №61а по улице Депутатской: ей тяжело поднимать коляску. Проблему пообещали решить, но решали три месяца. Как оказалось, задание о помощи семье мобилизованного передали управляющей компании «Квартал-Люкс». 30 декабря УК всё-таки сделала пандуc, но его закрыли на замок, а ключ женщине не дали.
604
#ЖКХ
2

Еще в рубрике

«Лунный человек» с Сокола остался без своей собачьей охраны
#собаки #отлов
6
«Лунный человек» с Сокола остался без своей собачьей охраны

сегодня, 15:16

Общество
Певица из Ельца рассказала, как органы опеки отобрали у нее дочь 17 лет назад
#усыновление #опека #ток-шоу
7
Певица из Ельца рассказала, как органы опеки отобрали у нее дочь 17 лет назад

сегодня, 14:39

Общество
Видео с купанием ребёнка в крещенской проруби стало поводом для полицейской проверки
#Крещение #прорубь #дети
7
Видео с купанием ребёнка в крещенской проруби стало поводом для полицейской проверки

сегодня, 14:32

Общество
«Где бы не стоять, лишь бы не гоняли!»
#барахолка #управление потребрынка
41
«Где бы не стоять, лишь бы не гоняли!»

сегодня, 12:19

Общество
По Соколу ходит «лунный человек», которого защищает стая псов
#бродячие собаки
27
По Соколу ходит «лунный человек», которого защищает стая псов

сегодня, 11:43

Общество
В липецком зоопарке верблюды доедают ёлки
#животные #ёлка
5
В липецком зоопарке верблюды доедают ёлки

сегодня, 11:42

Общество