Проданный за 200 рублей контрафактный игровой набор обошёлся предпринимателю в 50 000 рублей

Компания-правообладатель отсудила компенсацию за использование популярного и широко известного названия, зарегистрированного в качестве товарного знака.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску «Альфа Груп Ко» о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации. Как сообщает пресс-служба суда, в Ельце индивидуальный предприниматель попалась на продаже контрафактного игрового набора, обозначенного товарным знаком компании без разрешения правообладателя.



27 апреля 2021 года в магазине «Клен» на улице Свердлова за 200 рублей был продан контрафактный игровой набор «Дикие скричеры». В результате компания-правообладатель попросила взыскать с предпринимателя за нарушение прав на использование товарного знака 50 000 рублей.



Заочным решением суда требования были полностью удовлетворены.