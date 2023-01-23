Происшествия

35 минут назад

Проданный за 200 рублей контрафактный игровой набор обошёлся предпринимателю в 50 000 рублей

189
#авторские права
Проданный за 200 рублей контрафактный игровой набор обошёлся предпринимателю в 50 000 рублей

Компания-правообладатель отсудила компенсацию за использование популярного и широко известного названия, зарегистрированного в качестве товарного знака.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску «Альфа Груп Ко» о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации. Как сообщает пресс-служба суда, в Ельце индивидуальный предприниматель попалась на продаже контрафактного игрового набора, обозначенного товарным знаком компании без разрешения правообладателя.

27 апреля 2021 года в магазине «Клен» на улице Свердлова за 200 рублей был продан контрафактный игровой набор «Дикие скричеры». В результате компания-правообладатель попросила взыскать с предпринимателя за нарушение прав на использование товарного знака 50 000 рублей.

Заочным решением суда требования были полностью удовлетворены.
189
#авторские права

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