35 минут назад
Проданный за 200 рублей контрафактный игровой набор обошёлся предпринимателю в 50 000 рублей
Компания-правообладатель отсудила компенсацию за использование популярного и широко известного названия, зарегистрированного в качестве товарного знака.
27 апреля 2021 года в магазине «Клен» на улице Свердлова за 200 рублей был продан контрафактный игровой набор «Дикие скричеры». В результате компания-правообладатель попросила взыскать с предпринимателя за нарушение прав на использование товарного знака 50 000 рублей.
Заочным решением суда требования были полностью удовлетворены.