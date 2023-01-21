Выходные в Липецке: крещенская ёлка Добра, концерты, выставки и «сухой закон»

Мы собрали для вас всё самое главное, чего стоит ждать от наступающих выходных.

Зима вернулась!

Уже в субботу немного похолодает и температура воздуха вернётся к минусовым значениям. По прогнозу гидрометеоцентра, в субботу днём будет от 3 до 5 градусов мороза.







Правда, существенных осадков не ожидается, а немного снега не помешало бы.

Кто проведёт выходные «насухую»

С субботу, 21 января, отключения холодной воды с 10:00 до 20:00 произойдут в доме №2 по улице Прудной, а также в частном секторе. Список улиц в алфавитном порядке: Городовикова, Жактовская, Минская, Одесская, Паровозная, Поселковая, Прудная, Рябиновая, Смирнова, Солнечная, Станционная, Ударников, Узорная, а также переулок Узорный и проспект Цветочный.







В воскресенье, 22 января, с неудобствами столкнутся жители домов №№ 1, 9 по улице Бехтеева; 37, 39, 41 по улице Водопьянова; 30, 30 ст. 1, 30 ст. 2, 30 ст. 4, 30 к. 3, 30 к. 4, 30 к. 5, 30г/1, 30б Бст1, 30б ст.2, 30/3а, 28, 30е, 30а, 30б, ст. 30г, 30д, 34 ст1, 34 ст. 1, ст. 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6 по улице Московской.

Крещенская ёлка добра

Главное культурное событие уикенда - Крещенская ёлка добра, которая состоится 21 января в 17:00 на площади Петра Великого.

Гостей ждёт обширная концертная программа: на нескольких игровых станциях можно будет выиграть призы, своим творчеством порадуют местные артисты. Кроме того, на сцене наградят наиболее активных благотворителей, а также победителей городского конкурса по благоустройству и санитарному содержанию Липецка.







Липчан ждёт ярмарка, а также тёплый шатёр с горячим чаем, который установят городские спасатели.

«Сухой закон» в центре Липецка

В связи с проведением Крещенской ёлки добра 21 января в центральной части Липецка запретят продажу спиртного. Елка будет проходить с 17 до 19 часов – по закону, в радиусе 100 метров от мероприятия за 2 часа до его начала и 2 часа после окончания запрещена розничная продажа алкоголя.







«АРТ-Тусовка» ждёт

В Центральной городской библиотеке им. Сергея Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) 21 января по традиции соберутся талантливые и активные жители Липецка на «Арт-Тусовку».







Она по традиции начнётся в 18:15 с творческого диалога «Я на ART-тусовке». Затем на импровизированную сцену выйдет поэт Ольга Сурикова с программой «Любовь, измена и колдун».

В 18.45 клуб «Сова» представит музыкально-театрализованную композицию «Как царевна замуж собиралась».

В 19.15 начнется выступление солистов группы «Алые паруса-next». Дарья Третьякова (вокал) и Дмитрий Иващенко (скрипка) исполнят известные композиции: вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», «Show must go on» Queen, «Седая ночь» группы «Ласковый май».

Завершится мероприятие традиционной рубрикой «Открытый микрофон», где любой желающий может продемонстрировать свои таланты.

Знакомьтесь, Слономух!

Липецкий государственный театр кукол в эти выходные приглашает на премьеру спектакля «Слономух».







Кто такой Слономух? Отвечаем – это друг Мудросов и Котомышей. У него есть хобот и он очень хочет научиться летать. Получится? Ответ на этот вопросы можно будет узнать на спектаклях, которые пройдут 21 и 22 января в 11:00 и в 13:00.

Оркестр обещает быть в ударе

В липецком Доме музыки 21 января в 16:00 выступит липецкий симфонический оркестр. Дирижёр Валерий Тупиков, солист Сергей Терехов (фортепьяно) и музыканты оркестра выступят с концертом «Фантазия», в котором прозвучат произведения Й. Гайдна (Симфония №94 «Сюрприз»), А. Розенблата (Фантазия на тему Гершвина для фортепиано и струнного оркестра) А. Цафсмана (Джазовая сюита), Г. Ставрониди (Фантазия на тему песни «Журавленок» для фортепиано с оркестром).







Концерт начнётся в 16:00.

Пианист презентует липчанам книгу

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в воскресенье, 22 января, состоится презентация книги пианистки и педагога Натальи Румянцевой «Плацкартный билет в детство».

Рассказы Натальи Румянцевой автобиографические: в них отражены детство, прошедшее на Урале в 50–60-е годы, студенчество в Москве 1970-х, любовь к музыке и горной природе, вкусы и чувства, которые навсегда остались в памяти автора. На встрече посетители смогут погрузиться в мир детских воспоминаний и переживаний, насладиться звучанием произведений русских и зарубежных композиторов в исполнении автора сборника, поговорить о жизни.

Выбор профессии для самых маленьких

«Чемодан профессий» - мероприятие с таким названием пройдет в областной детской библиотеке 22 января в 14:00.







Это первая часть цикла, в котором ребятам расскажут о разных профессиях, а начнут с профессии библиотекаря. Юные читатели узнают, как и когда появился это род деятельности, какими навыками обладали первые библиотекари и что входило в список их должностных обязанностей. А затем вернутся в современные реалии и познакомятся с удивительным и многогранным миром библиотеки XXI века. Ведущая поделится некоторыми профессиональными секретами и расскажет много интересного о книгах, шифрах, каталогах, отделах библиотеки, сканерах и принтерах и других помощниках библиотекарей. Затем каждый сможет попробовать себя в этой необычной роли и понять, как это – знать все книжки на свете.

Дорогие читатели! Желаем вам весело и полезно провести выходные, но при этом не забывать о том, что кругом продолжают происходить важные события. GOROD48 работает и в субботу, и в воскресенье – заходите на сайт и узнавайте все самое интересное и полезное. До встречи!