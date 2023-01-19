В Липецке в табачный магазин зашёл налётчик с ножом и забрал выручку из кассы

Уголовное дело о разбойном нападении на магазин направлено в суд.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор Октябрьского района Липецка направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в совершении разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия.



По версии следствия, 19 октября прошлого года в 22:55 в филиал сети табачных магазинов «Шиша Лайф» на улице Катукова зашел мужчина и, угрожая ножом, потребовал открыть ящик кассового аппарата.



Посетителей в магазине не было. Продавец пыталась оказать со противление, но налётчик схватил женщину за шею и, подавляя сопротивление, несколько раз её ударил. У потерпевшей остались ссадины на правом предплечье и следы побоев на груди. Но травмы были расценены судмедэкспертом как не причинившие вред здоровью.



В конце-концов продавец сдалась, опасаясь за свою жизнь, и преступник забрал деньги из кассы и скрылся. Мужчина похитил 11 500 рублей, но полицейские его нашли.



Теперь мужчину ждёт суд за разбой по части 2 статьи 162 УК РФ и грозит до 10 лет лишения свобод со штрафом до миллиона рублей.



Известно, что подозреваемый уже был неоднократно судим, и последний раз назначенный ему срок наказания составил 12 лет и 9 месяцев лишения свободы. Освободился он 26 октября 2021 года. У мужчины есть жена и маленький ребёнок