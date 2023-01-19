Происшествия

сегодня, 15:52

В Липецке в табачный магазин зашёл налётчик с ножом и забрал выручку из кассы

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#разбой
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В Липецке в табачный магазин зашёл налётчик с ножом и забрал выручку из кассы

Уголовное дело о разбойном нападении на магазин направлено в суд.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор Октябрьского района Липецка направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в совершении разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии следствия, 19 октября прошлого года в 22:55 в филиал сети табачных магазинов «Шиша Лайф» на улице Катукова зашел мужчина и, угрожая ножом, потребовал открыть ящик кассового аппарата.

Посетителей в магазине не было. Продавец пыталась оказать со противление, но налётчик схватил женщину за шею и, подавляя сопротивление, несколько раз её ударил. У потерпевшей остались ссадины на правом предплечье и следы побоев на груди. Но травмы были расценены судмедэкспертом как не причинившие вред здоровью.

В конце-концов продавец сдалась, опасаясь за свою жизнь, и преступник забрал деньги из кассы и скрылся. Мужчина похитил 11 500 рублей, но полицейские его нашли.

Теперь мужчину ждёт суд за разбой по части 2 статьи 162 УК РФ и грозит до 10 лет лишения свобод со штрафом до миллиона рублей.

Известно, что подозреваемый уже был неоднократно судим, и последний раз назначенный ему срок наказания составил 12 лет и 9 месяцев лишения свободы. Освободился он 26 октября 2021 года. У мужчины есть жена и маленький ребёнок
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#разбой
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Комментарии (5)

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Липчанин

21 минуту назад
Пацан,где ж ты столько зарабатываешь?
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Пацан

41 минуту назад
Я 15 000 за 4 дня зарабатываю))) а пт- вс у меня 3 выходных большинство праздников я дома включая день города есть возможность хоть без выходных работать но я не желаю брать доп. подработки ипотек у меня нет кредитов тоже решил что всех денег не заработаешь а здоровье и время только уходят.
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Ваш

55 минут назад
А Сталин банки грабил
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Частный сектор

сегодня, 16:09
Смысл оказывать сопротивление? А налетчик тоже олень, сядет тепер за эти копейки.
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Артем

сегодня, 16:00
Это в кальянке на ост Стаханова-1 ?
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