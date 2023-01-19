Общество
сегодня, 14:35
«Градус веселья в такой ситуации надо притушить»
Липецкие депутаты и правительство области о том, можно ли во время СВО отдыхать за границей.
Новогодние праздники давно позади, а в соцсетях и мессенджерах продолжают обсуждать, как и где отдыхали в начале января депутаты и чиновники. Несколько громких скандалов разыгралось на федеральном уровне: курского депутата раскритиковали за отдых в Мексике, а вологодского — в Дубае.
На местном уровне досталось липецким чиновникам и депутатам, в основном, женщинам, до громких скандалов пока не дошло, но губернатору Липецкой области уже написано обращение о возможности запрета чиновникам посещения стран, с которыми прекращены или разорваны дипломатические отношения, а также работы на предмет «чистоты ведения соцсетей» - личных страниц госслужащих.
GOROD48 поинтересовался у представителей различных фракций Липецкого областного Совета депутатов, поддерживают ли они возможность запрета чиновникам посещения стран, которые правительство России признало недружественными, а также их мнением о «чистки» соцсетей.
Заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов, фракция «Единая Россия»:
«На данный момент распоряжений и рекомендаций по этому поводу в партии «Единая Россия» нет. Депутаты ситуацию понимают и понимают меру ответственности, которую эта ситуация накладывает, дают себе отчёт, что делать, как делать, как себя вести, руководствуясь кодексом поведения членов «Единой России». Прописывать ещё какие-то запреты и рекомендации — это излишняя мера. Что касается о рекомендациях для членов «Единой России» в Тамбовской области - я этот документ тоже видел в Телеграм-каналах, но не могу утверждать, правдивый он или это фейк (глава фракции «Единая Россия» в Тамбовской областной думе Юрий Плужников рекомендовал своим однопартийцам отказаться от отдыха за рубежом, отметив, что считает это сейчас «не этичным»). Со стороны высшего партийного руководства нам подобные рекомендации не доводились.
Наши депутаты активно включились в оказание законодательно и материальной помощи военнослужащим и их семьям, они видят, что происходит, и поэтому необходимости вводить дополнительные ограничения нет. Что касается вопроса о том, что можно публиковать в соцсетях, а что нет: даже не применительно к сегодняшней ситуации я против того, чтобы депутат обнародовал в соцсетях моменты личной жизни. Хвастовство машинами, квартирами, материальным ценностями, заграничными поездками не красит любого человека, не только депутата или чиновника. Но вообще в нашей фракции все благонадёжные люди, никаких подозрений в неприличном поведении ни на кого не легло».
Депутат Липецкого областного Совета депутатов от партии «КПРФ» Сергей Токарев:
«В этих условиях чиновники сами должны понимать, где и как можно отдыхать. Когда человек на госслужбе, заявляет о патриотизме и тут же уезжает на курорт в недружественные страны — это неправильно. Здесь есть и моральная, этическая сторона вопроса, и вопросы безопасности. Для госслужащих, имеющих доступ к определённым тайнам, может, и стоит ввести мораторий. У нас нет никаких гарантий: в какую ситуацию может попасть чиновник, какие провокации могут быть совершены. У нас прекрасная большая страна: можно отдыхать где угодно и развивать свои курорты. Я свой отпуск в прошлом году провёл в Краснодарском крае, люблю отдыхать в Адыгее, до начала СВО ездил в Абхазию. Что касается соцсетей: и чиновники, и депутаты — нормальные живые люди, ничто человеческое нам не чуждо. Но надо понимать, что ты находишься в публичном пространстве, к тебе приковано внимание огромного внимания людей. Показывать своё привилегированное положение в обществе, когда большинство испытывает материальные проблемы, доходы падают, когда идёт спецоперация — это неприлично».
Депутат Липецкого областного Совета депутатов от фракции «Справедливая Россия- Патриоты-За правду» Лариса Ксенофонтова:
«Думаю, запрещать на законодательном уровне ничего не стоит. Рекомендации — хорошо, чтобы были. Это больше вопрос совести самих чиновников и депутатов. Страна — в тяжёлой ситуации. Во многих семьях не до отдыха, они тревожатся за своих близких и родных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Градус веселья в такой ситуации надо притушить. А если есть лишние финансовые возможности — хорошо бы направить их на поддержку мобилизованных и их семей. Дело в совести самих товарищей. В понимании, что можно, а что нельзя. Что касается соцсетей, то депутаты и чиновники находятся под более пристальным вниманием, соцсеть — личное дело каждого, но следует разграничивать личные странички и официальные, но в любом случае, и там, и там, нужно соответствовать своему образу. Время тяжёлое, и нужно думать, что и как выкладывать. К нам сейчас пристальное внимание со всех сторон, в том числе с недружественных».
Депутат Липецкого областного Совета депутатов от фракции «ЛДПР» Анатолий Емельянов:
«Никаких установок: можно ли выезжать в нынешних условиях и как вести соцсети в нашей партии нет, но ведь есть моральные принципы. С сентября мы проводим огромную работу с мобилизованными и их близкими, депутаты Госдумы от нашей фракции еженедельно выезжают на новые территории России и в зону СВO, поэтому ни у кого не возникает мысли и желания ехать отдыхать за границу, особенно в недружественные страны. Этого не стоит делать, чтобы не создавать риски и угрозы, в том числе для наших дипломатов, которые в случае непредвиденного развития ситуации в условиях отсутствия дипломатических отношений не смогут помочь нашим чиновников, вызволить их. Никто из депутатов ЛДПР не попадал в поле зрения общественности с историями о заграничном отдыхе, чего не скажешь о липецких чиновниках, которые выставляли в соцсетях фотографии из Грузии и Кубы. А ведь в Грузии в 2008 году тоже была специальная военная операция! С этой страной у нас нет дипломатических отношений, с этой страной у нас даже закрыто авиасообщение. А сколько говорилось о том, что въезжающим туда нашим гражданам в тех или иных условиях даже предлагали подписывать документы, осуждающие СВО?! Безусловно, люди имеют право на отдых. Есть чиновники, которые побывали в дружественных России странах — например, на Кубе. Но зачем выкладывать оттуда свои счастливые и красочные фотографии?
Вот сейчас я сижу и разговариваю с женой мобилизованного. У женщины сложнейшая ситуация: с 29 декабря её супруг не выходит на связь, и по мессенджеру неизвестные лица прислали ей фотографии его военного билета, крестика, молитвенника и телефона, с сообщением, что муж погиб, и просят прислать его фотографию или особые приметы. Женщина в слезах, она не знает, правда это или провокация с украинской стороны… А у кого-то — праздник жизни! С умом нужно ездить! А вдруг вербовка? А вдруг у чиновника есть доступ к государственной тайне? А ведь та же Грузия — это оплот беглецов! Можем ли мы с достоверностью знать, что наши отдыхающие не подписали бумаг об осуждении спецоперации? Можем ли мы это как-то проверить? Нет. Сам я отдыхал в августе в нашей стране — в Ейске. На новогодних праздниках был в Липецке: не было настроения что-либо отмечать. Всё-таки должно быть какое-то понимание… В Вологде и Курской области дошло до снятия депутатских полномочий. А ведь Эмираты и Мексика — это дружественные страны, но даже они вызвали шквал негатива! А у нас заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимир Богодухов получил Героя России за участие в конфликте в Южной Осетии и Грузии в 2008 году, а наши депутаты и чиновники едут туда отдыхать!».
Предложение о введении запрета или рекомендации для чиновников прокомментировал и начальник управления информационной политики Липецкой области, пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков:
«Каждый гражданин России обладает правом свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Это 27-я статья нашей Конституции. В ней же перечислены основания для ограничения выезда.
А с этической точки зрения, равно как и с точки зрения безопасности, всем, пожалуй, сейчас стоит не злоупотреблять без острой необходимости зарубежными поездками в страны, официально признанные недружественными».
На местном уровне досталось липецким чиновникам и депутатам, в основном, женщинам, до громких скандалов пока не дошло, но губернатору Липецкой области уже написано обращение о возможности запрета чиновникам посещения стран, с которыми прекращены или разорваны дипломатические отношения, а также работы на предмет «чистоты ведения соцсетей» - личных страниц госслужащих.
GOROD48 поинтересовался у представителей различных фракций Липецкого областного Совета депутатов, поддерживают ли они возможность запрета чиновникам посещения стран, которые правительство России признало недружественными, а также их мнением о «чистки» соцсетей.
Заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов, фракция «Единая Россия»:
«На данный момент распоряжений и рекомендаций по этому поводу в партии «Единая Россия» нет. Депутаты ситуацию понимают и понимают меру ответственности, которую эта ситуация накладывает, дают себе отчёт, что делать, как делать, как себя вести, руководствуясь кодексом поведения членов «Единой России». Прописывать ещё какие-то запреты и рекомендации — это излишняя мера. Что касается о рекомендациях для членов «Единой России» в Тамбовской области - я этот документ тоже видел в Телеграм-каналах, но не могу утверждать, правдивый он или это фейк (глава фракции «Единая Россия» в Тамбовской областной думе Юрий Плужников рекомендовал своим однопартийцам отказаться от отдыха за рубежом, отметив, что считает это сейчас «не этичным»). Со стороны высшего партийного руководства нам подобные рекомендации не доводились.
Наши депутаты активно включились в оказание законодательно и материальной помощи военнослужащим и их семьям, они видят, что происходит, и поэтому необходимости вводить дополнительные ограничения нет. Что касается вопроса о том, что можно публиковать в соцсетях, а что нет: даже не применительно к сегодняшней ситуации я против того, чтобы депутат обнародовал в соцсетях моменты личной жизни. Хвастовство машинами, квартирами, материальным ценностями, заграничными поездками не красит любого человека, не только депутата или чиновника. Но вообще в нашей фракции все благонадёжные люди, никаких подозрений в неприличном поведении ни на кого не легло».
Депутат Липецкого областного Совета депутатов от партии «КПРФ» Сергей Токарев:
«В этих условиях чиновники сами должны понимать, где и как можно отдыхать. Когда человек на госслужбе, заявляет о патриотизме и тут же уезжает на курорт в недружественные страны — это неправильно. Здесь есть и моральная, этическая сторона вопроса, и вопросы безопасности. Для госслужащих, имеющих доступ к определённым тайнам, может, и стоит ввести мораторий. У нас нет никаких гарантий: в какую ситуацию может попасть чиновник, какие провокации могут быть совершены. У нас прекрасная большая страна: можно отдыхать где угодно и развивать свои курорты. Я свой отпуск в прошлом году провёл в Краснодарском крае, люблю отдыхать в Адыгее, до начала СВО ездил в Абхазию. Что касается соцсетей: и чиновники, и депутаты — нормальные живые люди, ничто человеческое нам не чуждо. Но надо понимать, что ты находишься в публичном пространстве, к тебе приковано внимание огромного внимания людей. Показывать своё привилегированное положение в обществе, когда большинство испытывает материальные проблемы, доходы падают, когда идёт спецоперация — это неприлично».
Депутат Липецкого областного Совета депутатов от фракции «Справедливая Россия- Патриоты-За правду» Лариса Ксенофонтова:
«Думаю, запрещать на законодательном уровне ничего не стоит. Рекомендации — хорошо, чтобы были. Это больше вопрос совести самих чиновников и депутатов. Страна — в тяжёлой ситуации. Во многих семьях не до отдыха, они тревожатся за своих близких и родных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Градус веселья в такой ситуации надо притушить. А если есть лишние финансовые возможности — хорошо бы направить их на поддержку мобилизованных и их семей. Дело в совести самих товарищей. В понимании, что можно, а что нельзя. Что касается соцсетей, то депутаты и чиновники находятся под более пристальным вниманием, соцсеть — личное дело каждого, но следует разграничивать личные странички и официальные, но в любом случае, и там, и там, нужно соответствовать своему образу. Время тяжёлое, и нужно думать, что и как выкладывать. К нам сейчас пристальное внимание со всех сторон, в том числе с недружественных».
Депутат Липецкого областного Совета депутатов от фракции «ЛДПР» Анатолий Емельянов:
«Никаких установок: можно ли выезжать в нынешних условиях и как вести соцсети в нашей партии нет, но ведь есть моральные принципы. С сентября мы проводим огромную работу с мобилизованными и их близкими, депутаты Госдумы от нашей фракции еженедельно выезжают на новые территории России и в зону СВO, поэтому ни у кого не возникает мысли и желания ехать отдыхать за границу, особенно в недружественные страны. Этого не стоит делать, чтобы не создавать риски и угрозы, в том числе для наших дипломатов, которые в случае непредвиденного развития ситуации в условиях отсутствия дипломатических отношений не смогут помочь нашим чиновников, вызволить их. Никто из депутатов ЛДПР не попадал в поле зрения общественности с историями о заграничном отдыхе, чего не скажешь о липецких чиновниках, которые выставляли в соцсетях фотографии из Грузии и Кубы. А ведь в Грузии в 2008 году тоже была специальная военная операция! С этой страной у нас нет дипломатических отношений, с этой страной у нас даже закрыто авиасообщение. А сколько говорилось о том, что въезжающим туда нашим гражданам в тех или иных условиях даже предлагали подписывать документы, осуждающие СВО?! Безусловно, люди имеют право на отдых. Есть чиновники, которые побывали в дружественных России странах — например, на Кубе. Но зачем выкладывать оттуда свои счастливые и красочные фотографии?
Вот сейчас я сижу и разговариваю с женой мобилизованного. У женщины сложнейшая ситуация: с 29 декабря её супруг не выходит на связь, и по мессенджеру неизвестные лица прислали ей фотографии его военного билета, крестика, молитвенника и телефона, с сообщением, что муж погиб, и просят прислать его фотографию или особые приметы. Женщина в слезах, она не знает, правда это или провокация с украинской стороны… А у кого-то — праздник жизни! С умом нужно ездить! А вдруг вербовка? А вдруг у чиновника есть доступ к государственной тайне? А ведь та же Грузия — это оплот беглецов! Можем ли мы с достоверностью знать, что наши отдыхающие не подписали бумаг об осуждении спецоперации? Можем ли мы это как-то проверить? Нет. Сам я отдыхал в августе в нашей стране — в Ейске. На новогодних праздниках был в Липецке: не было настроения что-либо отмечать. Всё-таки должно быть какое-то понимание… В Вологде и Курской области дошло до снятия депутатских полномочий. А ведь Эмираты и Мексика — это дружественные страны, но даже они вызвали шквал негатива! А у нас заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимир Богодухов получил Героя России за участие в конфликте в Южной Осетии и Грузии в 2008 году, а наши депутаты и чиновники едут туда отдыхать!».
Предложение о введении запрета или рекомендации для чиновников прокомментировал и начальник управления информационной политики Липецкой области, пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков:
«Каждый гражданин России обладает правом свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Это 27-я статья нашей Конституции. В ней же перечислены основания для ограничения выезда.
А с этической точки зрения, равно как и с точки зрения безопасности, всем, пожалуй, сейчас стоит не злоупотреблять без острой необходимости зарубежными поездками в страны, официально признанные недружественными».