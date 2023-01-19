«Градус веселья в такой ситуации надо притушить»

Липецкие депутаты и правительство области о том, можно ли во время СВО отдыхать за границей.

Новогодние праздники давно позади, а в соцсетях и мессенджерах продолжают обсуждать, как и где отдыхали в начале января депутаты и чиновники. Несколько громких скандалов разыгралось на федеральном уровне: курского депутата раскритиковали за отдых в Мексике, а вологодского — в Дубае.На местном уровне досталось липецким чиновникам и депутатам, в основном, женщинам, до громких скандалов пока не дошло, но губернатору Липецкой области уже написано обращение о возможности запрета чиновникам посещения стран, с которыми прекращены или разорваны дипломатические отношения, а также работы на предмет «чистоты ведения соцсетей» - личных страниц госслужащих.GOROD48 поинтересовался у представителей различных фракций Липецкого областного Совета депутатов, поддерживают ли они возможность запрета чиновникам посещения стран, которые правительство России признало недружественными, а также их мнением о «чистки» соцсетей.«На данный момент распоряжений и рекомендаций по этому поводу в партии «Единая Россия» нет. Депутаты ситуацию понимают и понимают меру ответственности, которую эта ситуация накладывает, дают себе отчёт, что делать, как делать, как себя вести, руководствуясь кодексом поведения членов «Единой России». Прописывать ещё какие-то запреты и рекомендации — это излишняя мера. Что касается о рекомендациях для членов «Единой России» в Тамбовской области - я этот документ тоже видел в Телеграм-каналах, но не могу утверждать, правдивый он или это фейк (). Со стороны высшего партийного руководства нам подобные рекомендации не доводились.Наши депутаты активно включились в оказание законодательно и материальной помощи военнослужащим и их семьям, они видят, что происходит, и поэтому необходимости вводить дополнительные ограничения нет. Что касается вопроса о том, что можно публиковать в соцсетях, а что нет: даже не применительно к сегодняшней ситуации я против того, чтобы депутат обнародовал в соцсетях моменты личной жизни. Хвастовство машинами, квартирами, материальным ценностями, заграничными поездками не красит любого человека, не только депутата или чиновника. Но вообще в нашей фракции все благонадёжные люди, никаких подозрений в неприличном поведении ни на кого не легло».«В этих условиях чиновники сами должны понимать, где и как можно отдыхать. Когда человек на госслужбе, заявляет о патриотизме и тут же уезжает на курорт в недружественные страны — это неправильно. Здесь есть и моральная, этическая сторона вопроса, и вопросы безопасности. Для госслужащих, имеющих доступ к определённым тайнам, может, и стоит ввести мораторий. У нас нет никаких гарантий: в какую ситуацию может попасть чиновник, какие провокации могут быть совершены. У нас прекрасная большая страна: можно отдыхать где угодно и развивать свои курорты. Я свой отпуск в прошлом году провёл в Краснодарском крае, люблю отдыхать в Адыгее, до начала СВО ездил в Абхазию. Что касается соцсетей: и чиновники, и депутаты — нормальные живые люди, ничто человеческое нам не чуждо. Но надо понимать, что ты находишься в публичном пространстве, к тебе приковано внимание огромного внимания людей. Показывать своё привилегированное положение в обществе, когда большинство испытывает материальные проблемы, доходы падают, когда идёт спецоперация — это неприлично».«Думаю, запрещать на законодательном уровне ничего не стоит. Рекомендации — хорошо, чтобы были. Это больше вопрос совести самих чиновников и депутатов. Страна — в тяжёлой ситуации. Во многих семьях не до отдыха, они тревожатся за своих близких и родных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Градус веселья в такой ситуации надо притушить. А если есть лишние финансовые возможности — хорошо бы направить их на поддержку мобилизованных и их семей. Дело в совести самих товарищей. В понимании, что можно, а что нельзя. Что касается соцсетей, то депутаты и чиновники находятся под более пристальным вниманием, соцсеть — личное дело каждого, но следует разграничивать личные странички и официальные, но в любом случае, и там, и там, нужно соответствовать своему образу. Время тяжёлое, и нужно думать, что и как выкладывать. К нам сейчас пристальное внимание со всех сторон, в том числе с недружественных».«Никаких установок: можно ли выезжать в нынешних условиях и как вести соцсети в нашей партии нет, но ведь есть моральные принципы. С сентября мы проводим огромную работу с мобилизованными и их близкими, депутаты Госдумы от нашей фракции еженедельно выезжают на новые территории России и в зону СВO, поэтому ни у кого не возникает мысли и желания ехать отдыхать за границу, особенно в недружественные страны. Этого не стоит делать, чтобы не создавать риски и угрозы, в том числе для наших дипломатов, которые в случае непредвиденного развития ситуации в условиях отсутствия дипломатических отношений не смогут помочь нашим чиновников, вызволить их. Никто из депутатов ЛДПР не попадал в поле зрения общественности с историями о заграничном отдыхе, чего не скажешь о липецких чиновниках, которые выставляли в соцсетях фотографии из Грузии и Кубы. А ведь в Грузии в 2008 году тоже была специальная военная операция! С этой страной у нас нет дипломатических отношений, с этой страной у нас даже закрыто авиасообщение. А сколько говорилось о том, что въезжающим туда нашим гражданам в тех или иных условиях даже предлагали подписывать документы, осуждающие СВО?! Безусловно, люди имеют право на отдых. Есть чиновники, которые побывали в дружественных России странах — например, на Кубе. Но зачем выкладывать оттуда свои счастливые и красочные фотографии?Вот сейчас я сижу и разговариваю с женой мобилизованного. У женщины сложнейшая ситуация: с 29 декабря её супруг не выходит на связь, и по мессенджеру неизвестные лица прислали ей фотографии его военного билета, крестика, молитвенника и телефона, с сообщением, что муж погиб, и просят прислать его фотографию или особые приметы. Женщина в слезах, она не знает, правда это или провокация с украинской стороны… А у кого-то — праздник жизни! С умом нужно ездить! А вдруг вербовка? А вдруг у чиновника есть доступ к государственной тайне? А ведь та же Грузия — это оплот беглецов! Можем ли мы с достоверностью знать, что наши отдыхающие не подписали бумаг об осуждении спецоперации? Можем ли мы это как-то проверить? Нет. Сам я отдыхал в августе в нашей стране — в Ейске. На новогодних праздниках был в Липецке: не было настроения что-либо отмечать. Всё-таки должно быть какое-то понимание… В Вологде и Курской области дошло до снятия депутатских полномочий. А ведь Эмираты и Мексика — это дружественные страны, но даже они вызвали шквал негатива! А у нас заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимир Богодухов получил Героя России за участие в конфликте в Южной Осетии и Грузии в 2008 году, а наши депутаты и чиновники едут туда отдыхать!».Предложение о введении запрета или рекомендации для чиновников прокомментировал и«Каждый гражданин России обладает правом свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Это 27-я статья нашей Конституции. В ней же перечислены основания для ограничения выезда.А с этической точки зрения, равно как и с точки зрения безопасности, всем, пожалуй, сейчас стоит не злоупотреблять без острой необходимости зарубежными поездками в страны, официально признанные недружественными».