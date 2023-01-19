Происшествия

20 минут назад

Угнанный «Фольксваген» вместо дизеля заправили бензином: по пути машина заглохла

238
#угон #автомобиль
Угнанный «Фольксваген» вместо дизеля заправили бензином: по пути машина заглохла

В отношении 22-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон».

17 января в отдел полиции № 2 обратился 50-летний липчанин, у которого от дома по улице Белянского угнали «Фольксваген Пассат».

Как сообщает пресс-служба полиции, машина была обнаружена у соседнего дома, и тут же был установлен 22-летний подозреваемый.

«Подозреваемый пояснил: с хозяином машины он познакомился в баре, а затем они вместе отправились в квартиру потерпевшего для продолжения банкета. Но когда хозяин отвлекся, гость похитил ключи от машины», - рассказали в полиции.

Подозреваемый уверят, что собирался съездить по делам в район Новолипецка, а затем вернуть машину. Но на обратном пути стало заканчиваться топливо, и мужчина заехал на заправку, заправив машину вместо дизеля бензином. В результате недалеко от места угона машина заглохла.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
238
#угон #автомобиль

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Водитель «ВАЗ-2109» пострадал в столкновении с автомобилем «Хендай»
#ДТП
Водитель «ВАЗ-2109» пострадал в столкновении с автомобилем «Хендай»

сегодня, 09:44

Происшествия
В суды пытались пронести газовое и травматическое оружие, электрошокеры и кастет
#приставы
12
В суды пытались пронести газовое и травматическое оружие, электрошокеры и кастет

вчера, 17:22

Происшествия
Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был»
#СВО #дезертир
Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был»

вчера, 17:12

Общество
«Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки»
#мошенничество
48
«Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки»

вчера, 14:45

Происшествия
70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей
#мошенничество
16
70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей

вчера, 14:35

Происшествия
18-летний добринец может сесть на три года из-за конопли
#наркотики
3
18-летний добринец может сесть на три года из-за конопли

вчера, 14:29

Происшествия