Угнанный «Фольксваген» вместо дизеля заправили бензином: по пути машина заглохла

В отношении 22-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон».

17 января в отдел полиции № 2 обратился 50-летний липчанин, у которого от дома по улице Белянского угнали «Фольксваген Пассат».



Как сообщает пресс-служба полиции, машина была обнаружена у соседнего дома, и тут же был установлен 22-летний подозреваемый.



«Подозреваемый пояснил: с хозяином машины он познакомился в баре, а затем они вместе отправились в квартиру потерпевшего для продолжения банкета. Но когда хозяин отвлекся, гость похитил ключи от машины», - рассказали в полиции.



Подозреваемый уверят, что собирался съездить по делам в район Новолипецка, а затем вернуть машину. Но на обратном пути стало заканчиваться топливо, и мужчина заехал на заправку, заправив машину вместо дизеля бензином. В результате недалеко от места угона машина заглохла.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.