Погода в Липецке

38 минут назад

Вместо крещенских морозов – крещенская оттепель: в Липецкой области до +4

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#погода #потепление
Вместо крещенских морозов – крещенская оттепель: в Липецкой области до +4

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток будут перемещаться атмосферные фронты.

19 января пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидается гололед, порывы ветра будут достигать 17 м/сек. в последующие двое суток атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 января - от 0 градусов до 1 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы, 21 января – 4 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.

В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем она составит от 0 до +2 градусов.

День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.
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#погода #потепление

Комментарии (1)

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Липецкие басни

24 минуты назад
Зато счета за отопление принесут как будто - 273,15 градуса было!
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