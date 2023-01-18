38 минут назад
Вместо крещенских морозов – крещенская оттепель: в Липецкой области до +4
В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток будут перемещаться атмосферные фронты.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.
В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем она составит от 0 до +2 градусов.
День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.
Липецкие басни